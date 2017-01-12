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Полузащитник Чиди Осучукву - новый игрок брестского "Динамо"
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11 Января 2017 19:23

Полузащитник Чиди Осучукву - новый игрок брестского "Динамо"

Контракт подписан на три года. 23-летний Чиди имеет двойное гражданство: Нигерии и Португалии, где с 2014 года выступал за "Брагу Б".

  

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