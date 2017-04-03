1929 случаев употребления допинга за один 2015 год

4 Апреля 2017 15:14

1929 случаев употребления допинга на 122 страны и 85 видов спорта за один 2015 год. ВАДА опубликовало доклад о нарушениях антидопинговых правил. На первом месте в черном списке российские спортсмены - 176, итальянцы вторые, третьи атлеты из Индии. Белорусы с 18-ю случаями на 31-м месте.