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1929 случаев употребления допинга за один 2015 год
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4 Апреля 2017 15:14

1929 случаев употребления допинга за один 2015 год

1929 случаев употребления допинга на 122 страны и 85 видов спорта за один 2015 год. ВАДА опубликовало доклад о нарушениях антидопинговых правил. На первом месте в черном списке российские спортсмены - 176, итальянцы вторые, третьи атлеты из Индии. Белорусы с 18-ю случаями на 31-м месте.

  

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