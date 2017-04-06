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18-летние белорусские волейболистки в четвертом матче группового этапа чемпионата Европы обыграли Румынию
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6 Апреля 2017 18:27

18-летние белорусские волейболистки в четвертом матче группового этапа чемпионата Европы обыграли Румынию

18-летние белорусские волейболистки в четвертом матче группового этапа чемпионата Европы в Голландии обыгрывают Румынию, 3:2. Это четвертая виктория нашей команды, которая позволила досрочно выйти в полуфинал турнира. К тому же участие в этой стадии равно путевке на чемпионат мира. Сегодня белоруски сыграют заключительный матч в группе - за первое место секстета поспорят с Польшей.  

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