17-летние белорусские футболисты завершили выступление на чемпионате Европы - 2017

20 Марта 2017 15:14

17-летние белорусские футболисты завершили выступление в элитном раунде чемпионата Европы - 2017. В заключительном матче в Голландии наша команда обыграла Бельгию, 2:1 и заняла третье место квартета. В финальную часть Евро от 5-ой группы попали голландцы и сборная Италии.