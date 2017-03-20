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17-летние белорусские футболисты завершили выступление на чемпионате Европы - 2017
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20 Марта 2017 15:14

17-летние белорусские футболисты завершили выступление на чемпионате Европы - 2017

17-летние белорусские футболисты завершили выступление в элитном раунде чемпионата Европы - 2017. В заключительном матче в Голландии наша команда обыграла Бельгию, 2:1 и заняла третье место квартета. В финальную часть Евро от 5-ой группы попали голландцы и сборная Италии.

  

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