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15 видов спорта составят программу Европейских игр 2019 года в Беларуси
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13 Апреля 2017 15:12

15 видов спорта составят программу Европейских игр 2019 года в Беларуси

15 видов спорта, из которых три - игровые, составят программу Европейских игр 2019 года в Беларуси.

Полный список соревнований станет известен после того, как в мае состоится инспекционный визит комиссии европейских олимпийских комитетов по проведению Евроигр.

Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси и первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков. Он также отметил, что для проведения столь масштабного форума необходимо подготовить около 10 тысяч волонтеров.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Количество волонтеров будет зависеть от того, сколько видов спорта будет окончательно утверждено. Когда будет подписан контракт, будет уже понятно. Может колебаться число от 10000 до 20000. То есть - это целая армия, которая будет нам помогать в организации Европейских игр. Сегодня можно говорить, что у нас есть 1000 волонтеров, обкатанных на различного рода мероприятиях".

Напомним, 21 октября прошлого года по итогам 45-й Генассамблеи европейских олимпийских комитетов было принято решение о том, что вторые в истории Европейские игры пройдут в белорусской столице.

  

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