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10.05.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 11 мая
10.05.2017 15:28 / Культура Белорусские хореографы отмечают юбилей
10.05.2017 15:27 / Специалисты по охране окружающей среды обеспокоены участившимися случаями торговли черемшой
10.05.2017 15:26 / Общество Столица впервые отметила Международный день мотоледи
10.05.2017 15:24 / Общество В столице и Минской области пройдут прямые телефонные линии
10.05.2017 15:21 / ЧП Специалисты выясняют точные причины пожара в Пуховичском районе
10.05.2017 15:20 / ЧП В Минской области за выходные дни зафиксировано 10 аварий
10.05.2017 15:18 / Общество Синоптики фиксируют очередные аномальные рекорды
10.05.2017 15:12 / Политика Открытый диалог сенаторов и пионеров
10.05.2017 15:09 / В мире В Германии проходит масштабная антитеррористическая операция
10.05.2017 15:07 / В мире Снег и низкие температуры в Польше
10.05.2017 15:03 / Общество Заметает май
10.05.2017 15:00 / Экономика Делегация Туркменистана находится с трехдневным визитом в Беларуси
10.05.2017 14:00 / Общество Виртуальные учебники уже в школах
10.05.2017 12:17 / Спорт Константин Сивцов потерял пятую позицию общего зачета супервеломногодневки "Джиро де Италия"
10.05.2017 12:15 / Спорт "Ювентус" - первый финалист футбольной Лиги чемпионов
10.05.2017 12:13 / Спорт На чемпионате мира по муай-тай стартуют полуфинальные бои
10.05.2017 12:11 / В мире Погода внесла корректировки в работу московских аэропортов
10.05.2017 12:10 / В мире Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин
10.05.2017 12:09 / В мире В ФРГ по делу о подготовке теракта задержан еще один офицер бундесвера
10.05.2017 12:07 / В мире Мануэль Вальс заявил, что хочет участвовать в парламентских выборах во Франции
10.05.2017 12:05 / Общество Медаль "За отвагу" вручена жителю Бобруйска Борису Николаевичу Музалевскому
10.05.2017 12:03 / Общество Финальные аккорды Дня Победы в Гомеле и Витебске
10.05.2017 10:45 / Спорт Чемпионат мира по хоккею - 2017. Расписание трансляций на 10 мая
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