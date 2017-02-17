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18.02.2017 15:41 / Краіна Обратная связь "Новостей региона". Сообщите о важном событии
18.02.2017 15:39 / Краіна Самую большую валентинку в Беларуси создали в Гродно
18.02.2017 15:37 / Краіна Дайджест интересных и знаковых новостей из Гродненской области
18.02.2017 15:33 / Краіна Скандинавская история с белорусским акцентом
18.02.2017 15:31 / Краіна Необычный проект по этнореабилитации проходит в Витебской области
18.02.2017 15:29 / Краіна В старейшей гомельской больнице появился суперсовременный операционный блок
18.02.2017 15:27 / Краіна На телефон нашей обратной связи обратилась жительница Столбцов
18.02.2017 15:25 / Краіна Дайджест региональных новостей
18.02.2017 15:23 / Краіна Первые билеты на "Славянский базар" можно приобрести уже с 17 февраля
18.02.2017 15:19 / Краіна В Беларуси сейчас три промышленных производителя льняного масла
18.02.2017 15:17 / Краіна Рентген для поездов
18.02.2017 15:15 / Краіна Минск посетила делегация китайской провинции Сычуань
18.02.2017 15:08 / В мире На Земле существует неучтенный седьмой континент
18.02.2017 15:07 / Спорт В столице прошли первые соревнования юных байкеров
18.02.2017 15:06 / Общество План набора в Институт управленческих кадров Академии управления при Президенте останется прежним
18.02.2017 15:05 / В мире На американский штат Калифорния обрушилась мощная буря
18.02.2017 15:04 / В мире Труд роботов должен облагаться налогом
18.02.2017 15:03 / В мире В Мюнхене продолжает работу ежегодная 53-я конференция по безопасности
18.02.2017 15:02 / Экономика В Беларусь ожидается поставка 600 тысяч баррелей иранской нефти
18.02.2017 12:18 / Спорт Мужской эстафетой сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону
18.02.2017 12:15 / Спорт Брестский "Аматар" крупно уступил минской "Столице"
18.02.2017 12:12 / В мире В Петергофе появилась новая достопримечательность
18.02.2017 12:10 / Спорт В Раубичах стартовал финал республиканских соревнований "Снежный снайпер"
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