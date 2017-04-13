Завтра в Бишкеке стартует саммит ЕАЭС

13 Апреля 2017 21:03

Ожидается, что лидеры проведут переговоры как в рамках "пятерки", так и на двусторонних встречах. В столице Кыргызстана уже работает наша съемочная группа. Взгляд на европейскую интеграцию - в материале Ольги Макей.

Евразийский экономический союз начал свою работу более двух лет назад. Несмотря на юный возраст, интеграция множится новыми проектами и партнерами, но, вместе с тем, в объединении еще остаются проблемы, которые откровенно тормозят развитие ЕАЭС. Как с ними справиться вместе - обсудят президенты "пятерки".

Союз равных, таким в идеале видится Евразийский экономический. Со свободой перемещения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капиталов. Многое, конечно, уже реализовано, но порой на этом встречном маршруте между странами все еще появляются преграды. Результаты взаимной торговли в ЕАЭС, а именно ее снижение, как раз и свидетельствуют о том, что препятствия в работе общего рынка все еще существуют.

В недавнем интервью телеканалу "Мир" Александр Лукашенко объясняет: экономики государств ЕАЭС "просели", в том числе и из-за санкций, введенных против системообразующего государства интеграции - России. А ведь страны "пятерки" взаимосвязаны. Поэтому очевидно: преодолевать трудности нужно не разобщенно, каждый за себя, а всем вместе.

Конечно, спорные моменты в интеграции будут, без этого, наверное, не обойтись, и в этом - небезразличие политиков. Ведь, понятно, в интересах каждого президента - сделать жизнь в своей стране лучше. Да и не решать проблемные моменты - значит давать очередной повод критикам.

Но лидеры год от года демонстрируют: безвыходных ситуаций не бывает, а компромисс можно найти всегда и именно за переговорным столом. Этот факт подтвердили и петербургские встречи. А завтра главы уже пяти государств вместе будут обсуждать общие проблемы интеграции.

Конечно, одна из важнейших тем в интеграции - как вернуть торговлю между странами на прежний уровень. Например, с Кыргызстаном - нынешним председателем в ЕАЭС - у Беларуси за прошлый год товарооборот снизился на 10%. Но уже вначале 2017-го экспорт в эту страну удалось увеличить. Беларусь готова участвовать в крупных инфраструктурных проектах: поставлять строительную и карьерную технику, обновить парк пассажирского транспорта. Кроме того, менее полугода назад в Бишкеке запустили сборку тракторов МТЗ, работает и сервисный центр. В планах - создание совместного предприятия по выпуску зерноуборочных комбайнов, появится и производство горно-шахтного оборудования, а в планах - создание дрожжевого комбината. Займется реализацией масштабных проектов новый посол Андрей Страчко. На эту должность дипломата Президент Беларуси назначил ровно месяц назад.

В повестке завтрашней встречи президентов - вопросы в сфере макроэкономики, таможенного регулирования. Кроме того, политики планируют обсудить и изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии. В списке тем - и сотрудничество с третьими странами.

На саммите лидеры рассмотрят заявку Молдовы о статусе наблюдателя в ЕАЭС. Это первая страна, направившая такой запрос. А на прошлой неделе официальный Кишинев уже обзавелся меморандумом о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией. Почему страна, подписавшая соглашение об ассоциации с ЕС, решила пойти и евразийским курсом, в одном из интервью рассказал президент Игорь Додон.

Впрочем, к евразийской интеграции уже присматриваются около 40 стран. С Вьетнамом работает зона свободной торговли. Готовность начать переговоры о таком же сотрудничестве недавно озвучили и в Индии. Завтра лидеры обсудят и подобный формат взаимодействия с Ираном. По мнению экспертов, зоны свободной торговли со значимыми игроками мировой экономики станут плюсом для всех участников ЕАЭС.

Конечно, экономика не может развиваться без главного - безопасности. Ведь любые финансовые проблемы или спорные моменты отходят на второй план, если не обеспечено спокойствие людей. Этот факт недавно подтвердили события в Петербурге. Поэтому и в завтрашних переговорах вопрос безопасности станет одним из самых важных, его отдельно обсудят политики в рамках неформальной встречи в составе ОДКБ.