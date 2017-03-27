Завтра Александр Лукашенко отправится с трехдневным официальным визитом в Туркменистан

28 Марта 2017 12:03

Завтра Президент Беларуси Александр Лукашенко отправится с трехдневным официальным визитом в Туркменистан.

Программа насыщена встречами и мероприятиями. Во Дворце имени Огусхана Глава государства проведет переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам которых будут подписаны двусторонние документы. Планируется, что два лидера примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане. Отношения между Минском и Ашхабадом давно вышли за рамки просто дружеских. Две страны заложили калийный фундамент стратегического сотрудничества. В туркменских Каракумах Беларусь под ключ построила Гарлыкский горно-обогатительный калийный комбинат. Это самый масштабный двусторонний проект стоимостью в один миллиард долларов. Мощность комбината составит почти полтора миллиона тонн хлорида калия в год. Общие запасы калийных руд месторождений на юго-востоке Туркменистана оцениваются почти в три миллиарда тонн. Главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе Гарлыкского комбината, а затем ознакомятся с производством.