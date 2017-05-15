Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Китай

16 Мая 2017 12:02

Завершился рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай. Самолет Главы государства вылетел из пекинского аэропорта Шоуду.

Сегодня утром Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Белорусский лидер подчеркнул, что Китай - дорогой друг нашей страны. А также поделился впечатлениями от участия в масштабном форуме "Один пояс - один путь". Александр Лукашенко отметил интересную форму проведения саммита, яркую программу и возможность провести двусторонние переговоры. А также подчеркнул, что выступление Си Цзиньпина на форуме было ярким, мощным и конкретным.

Стороны подписали межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, которая будет направлена на поддержку строительства соцжилья в Беларуси, а также о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса Шелкового пути. Кроме того, говорили о возможности взаимного введения безвизового режима до 30 дней, создании рабочей группы по борьбе с терроризмом и выделении Беларуси кредита в миллиард долларов для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Кроме этого, мы заинтересованы в расширении военно-технического сотрудничества, разработке современных образцов вооружения и военной техники.

А вчера в Пекине состоялся главный экономический форум пятилетия "Один пояс - один путь". В нем приняли участие мировые лидеры из 29 стран. На полях саммита Президент Александр Лукашенко провел переговоры с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. И выступил с инициативами белорусской стороны, в которых призвал мировое сообщество использовать уникальную историческую возможность для перехода к взаимовыгодному сотрудничеству. Эксперты называют Беларусь одной из узловых платформ нового Шелкового пути в евразийском регионе.

Наша страна первая в Европе и одна из первых в мире поддержала и уже начала строительство экономического пояса Шелкового пути. Вместе с Китаем мы возводим индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, это еще и новая правовая база отношений - во многом образцовая для мира. Индустриальный хаб - крупнейший в Центральной и Восточной Европе.

По итогам саммита 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс - один путь".