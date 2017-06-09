Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Казахстан

10 Июня 2017 09:00

Белорусский лидер принял участие в саммите глав государств - участников Шанхайской организации сотрудничества и в торжественной церемонии открытия выставки "ЭКСПО-2017". Также Глава государства провел ряд встреч и переговоров.

Выступая на форуме, Александр Лукашенко отметил, что присоединение Беларуси к объединению в качестве наблюдателя было правильным выбором. Шанхайская организация сотрудничества превращается в одну из самых влиятельных международных структур. Стран, которые поддерживают шанхайский дух равноправного, взаимовыгодного и мирного существования народов, становится больше. Полноправными участниками стали Индия и Пакистан. Важный акцент Александр Лукашенко сделал на вопросах безопасности, а также экономическом измерении международной организации.

В столице Казахстана на ЭКСПО-2017 свои экономические возможности представили более 100 стран, в том числе и Беларусь. На открытие выставки приехали почти 20 мировых лидеров, а также Генеральный секретарь ООН. С приветственным словом к гостям обратился президент Казахстана. На ЭКСПО представлены почти 50 научных разработок из нашей страны. Беларусь использует выставку и для продвижения товаров, и для поиска инвесторов. Особенность нашего павильона — максимальная интерактивность и мультимедийность. В числе экспонатов — электробус, фотоэлементы для получения солнечной энергии и широкая линейка светодиодных технологий. Одно из центральных мест занимает площадка с демонстрацией возможностей индустриального парка "Великий камень".