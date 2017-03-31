31 Марта 2017 21:00

Сегодня завершился официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан. Борт №1 приземлился в Национальном аэропорту Минск. Заключительный день пребывания белорусского Президента в среднеазиатской стране ознаменовался событием знаковым, к которому Беларусь и Туркменистан шли не один год. Сегодня лидеры двух стран дали старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Как отметил на церемонии белорусский лидер, Туркменистан должен стать флагманом калийного производства в Центрально-Азиатском регионе. Имиджевый для Беларуси проект оценен в миллиард долларов. Ожидается, что в течение трех лет на предприятии будут получать почти полтора миллиона тонн калийной продукции в год. Первую партию - более тонны удобрений - на Гарлыке уже добыли. С подробностями торжественной церемонии пуска предприятия-гиганта и предварительными итогами визита белорусского лидера в Туркменистан -

Для того чтобы попасть на крупное калийное месторождение в Центральной Азии, нам пришлось лететь из Ашхабада в Туркменабад. Дальше добирались поездом, переезд на автобусе - вот такой долгий путь. Ночь в дороге - и мы на месте. Это раньше пустыня, а теперь благодаря белорусам - новый индустриальный центр Туркменистана.

Разведано месторождение полвека назад. Но ни в советские времена, ни позже за него не брались. Не рискнули. Уж больно сложно. Экстремальные условия пустыни, инфраструктуры - ноль, да и почвы капризные. "Калийный" опыт белорусов оказался кстати.

Именно предприятие "Трест "Шахтоспецстрой" из Солигорска сыграло ключевую роль в строительстве масштабного объекта. За плечами подземных первопроходцев — 40-летний опыт и крупные заказы для Беларуськалия. Многопрофильность предприятия позволяет строить как глубоко под землей, так и на поверхности. Белорусы пришли в Туркменистан еще в 2013 году - о проблемных особенностях грунта в этой части страны знали. Течение подземных вод и их высокая минерализация не позволяла работать в обычном режиме. Пришлось солигорцам искать альтернативу. Оптимальным стало применение специального метода глубокой заморозки грунта, который и помог выполнить проходку стволов шахты с наилучшим качеством.

Новые технологии, уже совсем другая эффективность, снижение энергозатрат на производство. Комбинат по добыче и переработке калийных солей для Туркменистана - это новая страница в развитии химической промышленности. За последние 10 лет туркмены вложили в нее 4 миллиарда долларов. Проект знаковый. Поэтому на открытие прибыли президенты, которые почти 8 лет назад заложили капсулу в основание комплекса. Приветствуют лидеров по восточным обычаям - ярко и с музыкой.

В феврале уже выпустили первую пробную тонну калийных удобрений, сегодня произведено уже 3,5 тысячи тонн. Красная лента символична. Для Туркменистана это означает появление целой отрасли в стране - горнорудной.

Конечно, это событие. На открытие собралось больше трех тысяч гостей. Здесь все, чем гордится Туркменистан. Вся площадка перед заводом устлана коврами - небольшая презентация того, что называют колоритом страны.

В течение трех лет должны выйти на полную мощность - будут выпускать почти полтора миллиона тон калийных удобрений ежегодно. Белорусы будут заниматься сопровождением проекта. Официальный старт работе главы государств делают вместе.

Строительство рудника и перерабатывающей фабрики стало имиджевым проектом для Беларуси. Белгорхимпром был генподрядчиком. Работали инжиниринговые, монтажные организации. Использовали белорусское оборудование и машины - от проходческих комбайнов до грузовиков.

Возведение комбината в Гарлыке только упрочило строителей, и в частности, солигорцев. Сегодня у треста "Шахтоспецстрой" десятки предложений о сооружении подземных комплексов из разных уголков мира. Все это закономерно, ведь белорусам удалось сохранить ту базу, которая досталась от советского периода. Сохранили, стали развивать, - об этом говорит Глава белорусского государства на церемонии

Специально для тех, кто здесь трудится, возвели поселок - в будущем шахтерский город. Многие жители городка отучились в Беларуси - для Гарлыкского было подготовлено больше трех с половиной сотен специалистов. Мощность комбината позволит выпускать удобрения и для себя, и на экспорт.

Площадка большая, но лидеры стран не жалеют времени, чтобы увидеть важные объекты своими глазами. Тем более что в этот день отправляется первая партия - грузовики везут туркменским аграриям. По железной дороге первые экспортные поставки в Афганистан.

Президенты оставили памятную запись в книге почетных гостей. Но огромное предприятие, введённое в строй, само по себе наглядный пример того, как амбициозные проекты превращаются в реальные дела.

Большой переговорный марафон в Туркменистане завершился. Итогом стало подписание пакета документов и заявления президентов. Ясно одно - что намерены продвигать сотрудничество, будь это поставки лифтов или техники. Хотя, конечно, в уме держат создание совместных производств. Туркменистан может стать площадкой для Беларуси для выхода на третьи рынки.