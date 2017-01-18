Завершились визиты Президента Беларуси в страны Африканского континента

17 Января 2017 21:01

Борт №1 вылетел из аэропорта Хартума. Сегодня же в столице Судана выдался насыщенный переговорный день. Президенты двух стран подтвердили твердое намерение развивать политический диалог. Договорились закрепить его и конкретными экономическими результатами. Партнеры намерены вывести торгово-экономический оборот на максимальный уровень. Беларусь готова участвовать в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана. Есть перспективы в машиностроении и сельском хозяйстве. Кроме того интерес вызывает сфера разведки и добычи нефти и газа в этой стране. Также в Хартуме состоялся и белорусско-суданский деловой бизнес-форум. Все договоренности обрели форму документов. В том числе подписан договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами. Итоги официального визита - в большом репортаже из Хартума.

За окном его рабочего кабинета - почти плюс 40, но стены украшают фотографии снега. Мохамед Исмаил хоть и привык, скорее, к песчаным бурям, метели тоже видел. Известный суданский бизнесмен в Беларуси бывает по нескольку раз в год и вот уже 20 лет помогает Минску и Хартуму стать ближе.

Все больше людей в Судане узнают Беларусь, рассказывает Мохамед. И даже красно-зеленые флаги на улицах в Хартуме никого не удивляют: визит Александра Лукашенко в местных СМИ анонсировали задолго до даты переговоров. Поэтому к встрече политиков большой интерес.

Белорусский борт №1 приземлился в столице африканского государства еще накануне. Омар аль-Башир лично встретил гостя в аэропорту. Это знак особого уважения. Там же лидеры стран провели краткую беседу, но основная часть переговоров - сегодня. Большая часть масштабных встреч и переговоров пройдет в республиканском комплексе президента Судана. Большой дворец на берегу Нила служит резиденцией уже без малого 200 лет. Белорусского лидера Омар аль-Башир принимает в новой части резиденции, построенной в 2015 году. Именно здесь президент Судана работает и принимает официальные делегации.

Журналисты, а во дворце президента Судана их было как никогда много, подмечают: на встречу тет-а-тет Омар аль-Башир приглашает Президента Беларуси не в переговорный зал, а в свой рабочий кабинет. Наверняка - тоже знак особого доверия. Впрочем, Минск и Хартум друг в друге видят надежных партнеров. А именно политическое взаимопонимание - фундамент для роста торговли и инвестиций.

Товарооборот Беларуси и Судана пока несопоставим возможностям двух стран. За 2015 чуть больше 41 миллиона долларов. И это в основном белорусский экспорт. Рекордным стал 2013 - более 70 миллионов. Из нашей страны в африканскую республику отправляются в основном тракторы, шины, удобрения. Все это нужно Судану для развития сельского хозяйства.

Плодородные земли Нила дают возможность выращивать хлопок, арахис, сахарный тростник и многое другое. Но вот качественной и надежной техники пока немного. Поэтому в Беларуси видят надежного промышленного партнера.

Тракторы минского завода здесь называют самой популярной техникой. Купить такой можно в самом центре Хартума. У местных аграриев Белорусы уже заработали авторитет. Следующий шаг - создание здесь совместного производства. Оно появится уже к концу года. Площадку и здание определили в 15 километрах от столицы. Из центра страны удобно продавать технику в любую точку.

Мохамед Абдельазим, директор компании по продаже сельхозтехники и оборудования: "Белорусские товары очень конкурентоспособны по сравнению с другими мировыми производителями. И сотрудничество с вашими компаниями очень прозрачное и функциональное. Все делается без задержек и проблем. Мы очень оптимистично настроены. Потому что Судан имеет большой потенциал в сельском хозяйстве. А в Беларуси есть одни из лучших компаний в этой сфере, особенно по производству сельхозоборудования и техники, в аграрной науке. Посещая Минск год назад, я был очень впечатлен развитием этих направлений".

Еще одно перспективное направление для совместного сотрудничества - геологоразведка. Недра страны богаты черным золотом. В Министерстве нефти и газа Судана объясняют: чтобы воспользоваться богатствами, африканская республика заинтересована и в опыте белорусских геологоразведчиков. Но даже в разговоре о полезных ископаемых глава Министерства нефти сперва говорит о качестве белорусской техники.

Мохаммед Заед Авад, министр нефти и газа Судана, сопредседатель Белорусско-суданской совместной комиссии по сотрудничеству: "Честно говоря, когда я посещал промышленные предприятия, я был очень впечатлен вашей сельхозтехникой. Всего один ваш трактор может выполнять огромное количество функций! Конечно, мы уже начали взаимодействие в сфере геологоразведки. В Беларуси есть организации, которые работают в этой области. Мы очень заинтересованы в современных технологиях бурения и геологоразведки. Еще одно перспективное направление - сфера IT. Мы знаем, что Беларусь очень продвинута в этом направлении".

Еще одна сфера, которая интересует Хартум, - фармацевтика. Беларусь готова не только экспортировать лекарства, но и готовить суданских врачей. Впрочем, самые перспективные направления Александр Лукашенко и Омар аль-Башир обсуждают уже в присутствии профильных министров. По составу делегации можно судить об интересах: это промышленность, сельское хозяйство, наука, энергетика и многое другое.

Омар Хасан Ахмед аль-Башир, Президент Судана: "Мы поддерживаем дальнейшее развитие отношений с Беларусью по самым разным направлениям. Ваш визит и проведение делового форума свидетельствуют о том, что у стран есть воля к укреплению отношений, прежде всего на экономическом уровне. Наши взаимоотношения и сотрудничество будут продолжаться и должны выходить на более высокий уровень".

Пока в президентском дворце продолжаются переговоры политиков, бизнесмены приступили к обсуждению делового сотрудничества. В Хартуме сегодня стартовал бизнес-форум. Кто-то только присматривается к белорусскому потенциалу и обменивается визитками, кстати, по местным традициям их принято передавать только правой рукой. А кто-то уже готов к подписанию контрактов.

Свои возможности здесь представляют не только белорусские промышленники, еще и геологи, физики, энергетики. На бизнес-форуме можно даже попробовать белорусские продукты.

Говорят, арабский стиль переговоров вдумчивый и неспешный. Решение примут, если на 100 процентов доверяют партнеру. Судя по договоренностям, в белорусах здесь уверены. В итоге форума подписано контрактов на десятки миллионов долларов. Минский тракторный в этом году поставит на рынок Судана более полусотни единиц техники, контрактом с партнерами заручился и Гомсельмаш. В 2017 на африканских землях испытания пройдут белорусские комбайны. А БелАЗ теперь будет сотрудничать с суданской горнодобывающей компанией.

Тем временем во дворце президента Судана уже готовы к подписанию межгосударственные документы. В присутствии лидеров завизированы соглашения и меморандумы в сферах энергетики, образования, права, защиты инвестиций. Но главный из них - совместное заявление лидеров стран: в нем прописано, как Беларусь и Судан будут взаимодействовать в будущем. Еще один важный документ - договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Зал, где президенты будут общаться с журналистами, символично украшает панно с изображением пирамид, словно рекламируя туристический потенциал страны.

Действительно, пирамиды в Судане тоже есть. Говорят, их даже больше, чем в Египте: таких сооружений недалеко от Хартума триста. Не исключено, что и суданцы теперь захотят побывать в Беларуси.

Александр Лукашенко приглашает и Омара аль-Башира прилететь в Минск, чтобы увидеть, как изменилась страна с момента его предыдущего визита в 2004 году.

Омар Хасан Ахмед аль-Башир, Президент Судана: "Совместная деятельность, несмотря на расстояние между нашими странами, будет развиваться без всяких ограничений. Мы продолжим сотрудничество в технологической и иных областях. В течение двух-трех лет увидим конкретные результаты. Все, что необходимо Беларуси, мы обеспечим, и мы все станем свидетелями очень хороших результатов".

Этот день насыщен переговорами. Картеж Президента Беларуси отправляется к парламенту Судана.

Парламент Судана - двухпалатный. Нижняя - Национальная ассамблея, верхняя - Совет штатов. Выборы в Нацассамблею здесь были в 2015 году. Она состоит из 426 депутатов. Большинство - у партии Национального конгресса. Ее взгляды поддерживает и Ибрагим Ахмед Омар - председатель нижней палаты парламента.

То, что интерес к Беларуси здесь действительно большой, подтверждает эта встреча. В зале парламента, где разрабатывают главные законы страны, сегодня депутаты и сенаторы обеих палат в роли слушателей. О Беларуси они узнают из первых уст. Последние приготовления и у съемочных групп национального телевидения Судана. Этот диалог Александра Лукашенко с политической элитой жители африканского государства услышат в прямом эфире.

Обращаясь к депутатам и сенаторам, белорусский лидер скажет: в международном диалоге парламентское взаимодействие - один из важнейших элементов. С трибуны перед огромной аудиторией Александр Лукашенко рассказывает о своей стране. Чего достигла Беларусь за годы суверенитета. Гордиться есть чем. Треть карьерных самосвалов в мире - под маркой БелАЗ, на третьем месте наша страна по продажам льноволокна, на седьмом - по поставкам молочных продуктов. Но будущее - за инновациями и технологиями, обращает внимание Президент.

Белорусский лидер раскрывает и итоги переговоров с президентом Судана. Для расширения сотрудничества еще многое предстоит сделать. Конечно, главное - это кооперационные проекты, например, совместная сборка техники. А это ведь не только нужные Судану машины, но еще и рабочие места. Беларусь готова предложить и новый формат сотрудничества в сельском хозяйстве. Создать в Судане пилотный проект фермерского хозяйства, где можно было бы перенимать опыт. Впрочем, среди депутатов и сенаторов - представители самых разных сфер. Благодаря этой встрече наверняка возникнут идеи, которые в будущем откроют новые возможности для сотрудничества. Завершился насыщенный переговорный день встречей с вице-президентом Судана. Для беседы Хасабу Мохамед Абдельрахман выбрал необычный формат и пригласил Александра Лукашенко на прогулку по Нилу. Для политиков это возможность не только обсудить важные государственные дела, но и отдохнуть после насыщенного дня и поделиться впечатлениями.