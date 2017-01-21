Защита государственной границы стала главной на совещании у Президента

20 Января 2017 21:00

Защита государственной границы сегодня стала главной на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. С представителями силового блока, которые отвечают за безопасность рубежей, Глава государства обсудил вопросы совершенствования работы Госпогранкомитета, оптимизации его структуры, а также повышения уровня профессиональной подготовки военнослужащих. Степень защиты госграницы Беларусь повышает непрерывно. В прошлом году эта тема дважды обсуждалась на уровне Президента. Внимание к данной сфере объясняется непростой международной обстановкой, возрастанием террористической опасности и увеличением потоков нелегальной миграции. Отдельно Глава государства останавливается на темах безвизового въезда для граждан 80-ти государств и создания в Беларуси центров временного содержания мигрантов.

Андрей Кривошеев о стратегических задачах и тактической позиции на высшем уровне. Подпись Президента под ежегодным решением на охрану госграницы - лишь на первый взгляд ритуал для главнокомандующего, пограничников и всех силовиков, отвечающих за безопасность. Как показал опыт соседей из Евросоюза, отсутствие четкой тактической позиции на высшем уровне порой обходится народам и государствам слишком дорого. Миграционный хаос, страдания беженцев и мигрантов, нетерпимость в обществе, радикализация, этническая преступность, привозной и "домашний" терроризм - слишком высокая, но, увы, реальная цена за пассивность и невнимание политиков к границе. Беларусь учится на чужих ошибках, сохраняя ритуал и развивая его до комплексной проверки всей системы безопасности и тактического задела на ближайший год по охране госрубежей.

Стратегически белорусской границе всегда уделялось повышенное внимание как со стороны Президента, так и в плане финансовом и техническом. Средств на безопасность молодая республика на стыке двух пространств - Содружества и Евросоюза, а значит, увы, и на стыке интересов трансграничной преступности, не жалела никогда. Даже в самые тяжелые годы становления и время мирового кризиса. Результаты впечатляют. Если еще 15 лет назад через нашу границу пытались прорваться до 150 тысяч нарушителей в год (это и мигранты, и контрабандисты, и работорговцы и откровенные уголовники), то в прошлом году выявлено лишь 5 тысяч потенциальных нелегалов. Сокращение в 30 раз! Организованный бандитизм и криминал - единичные факты. Зная качество защиты рубежей, Беларусь стараются обходить стороной.

Защищая свою границу, защищаем рубежи Евросоюза. Миграционный кризис на Юге и безопасность на нашем участке - лучшая оценка эффективности Беларуси и ее ценности для континента. А ведь за нами открытая граница с Россией, вся Средняя Азия и тысяча километров госрубежей с воюющей Украиной.

Президент отмечает: с каждым годом проблем меньше не становится, у нового главы Погранкомитета времени на раскачку нет, а Евросоюз нужно подталкивать к солидарному финансированию безопасности.

Один из, увы, редких примеров поддержки ЕС - пока только решение выделить Беларуси 7 миллионов евро на центры временного содержания нелегалов. Сумма скромная, решение зрело более десяти лет, соседям по аналогичным центрам Брюссель уже помог.

Но из-за волокиты и непрозрачности проект вызвал настоящий скандал. Центры, которые, по сути, всего лишь гостиницы или хостелы, пусть и под охраной, где нелегалы могут в нормальных условиях дождаться официального статуса или экстрадиции, досужая пресса окрестила лагерями, нафантазировав, что Беларусь готова держать у себя нарушителей чужих границ и законов годами. Президент требует от Погранкомитета разобраться.

Погранкомитет за человеческие условия для нелегалов. Но в центре разместят лишь тех, кого мы ловим сами на своей территории, и лишь временно - до установления личности, тяжести вины и высылки на родину.

Кроме технического оснащения и инфраструктуры традиционно важный для Президента вопрос - кадровый. Оптимизация Погранкомитета: меньше кабинетных специалистов, больше профессионалов на первом метре Беларуси. И еще активное вовлечение приграничного населения - это ведь их безопасность, а часто и жизнь в первую очередь защищают люди в форме.

Белорусская граница - это не только и не столько жесткий контрольный режим для нарушителей, но и комфорт для законопослушных граждан, желанных в стране туристов, бизнесменов и всех легальных гостей страны. Для них целое направление модернизации. Электронная очередь на автопункте в Бресте, электронные ворота с экспресс-биометрией в аэропорту Минск, безвизовый Августовский канал, международные, т.е. расширенные ворота под Островцом. Так разгружаем литовский кордон. Плюс, безусловно, самое долгожданное для партнеров безвизовое на 5 дней посещение Беларуси через Национальный аэропорт. Тем абсурднее звучит сегодня агрессивная компания против визовых послаблений.

Поэтому вот эта кампания в СМИ. Не знаю, иногда так знакомишься с замечаниями этих авторов и диву даешься. Это абсолютно люди, которые не понимают сути или же специально нагнетают обстановку. Скорее всего, специально. Отмена виз не означает отмену контроля пограничного. Как он был, так и есть. Тебя обязательно проверят, кто ты такой – паспорт, компьютеризировано все, точно так, как в России. Паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек – проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет – компьютер сразу укажет, террорист, не дай бог. Такого у нас еще не было.

Пограничные ворота в национальной аэрогавани по факту - самые безопасные, контролируемые и надежные в стране. Прозрачные для союзников, ведь налажен регулярный информационный обмен, и неприступные для нежелательных лиц.

За полтора года, в том числе с Россией, отработаны все форс-мажоры, откуда тогда "озабоченность" на Востоке, недоумевает лидер. Или это лишь повод, чтобы шпынять союзника и вводить сомнительные паспортные проверки на собственных рубежах, играя на нервах иностранцев?

Решение о защите госграницы, новая тактика на ближайший год, стратегические задачи и средства на модернизацию сегодня обсуждались подробно. Но уже за закрытыми дверями. С границы начинается белорусская земля, безопасность ее граждан, а значит и государственная тайна. Чтобы у любого нарушителя рубежей не было не то что шанса, соблазна попробовать на прочность белорусский суверенитет.

Журналисты по традиции смогли снять лишь кульминацию - скрепление решения на охрану госграницы подписью Президента.

За этим ритуалом - безопасность и благополучие каждого белоруса на территории независимого, своего государства. От первого метра у границы до самого отдаленного клочка своей же земли.