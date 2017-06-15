Залогом прочного партнерства Беларуси и Китая стала дружба лидеров двух стран

15 Июня 2017 21:14

Отметим, что залогом прочного всестороннего партнерства Беларуси и Китая стала личная дружба лидеров двух стран. Сегодня Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает день рождения. Теплые слова поздравления китайскому лидеру адресовал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Благодарен, что судьба предоставила возможность иметь такого друга, который искренне и с нескрываемой симпатией относится к Беларуси. Наша личная дружба и дружба наших стран крепка и "всепогодна". Под мудрым руководством Си Цзиньпина Китайская Народная Республика уверенно идет к осуществлению "китайской мечты" о возрождении нации, формирует новый облик великой державы. Этому способствует предложенная Вами не только Китаю, но и всему миру концепция совместного развития "Один пояс и один путь", - говорится в поздравлении.

Дружеские и доверительные отношения глав наших государств, теплые отношения между семьями лидеров неразрывно связаны с близостью их позиций по ключевым вопросам. И этот общий взгляд на развитие стран и глобальное сотрудничество проявился с первых встреч.

В 2010 Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, будучи еще в должности зампредседателя КНР, договорились активизировать экономические контакты.

В 2013, когда китайский политик занял высший в стране пост – председателя, именно встреча двух первых лиц и выработка ими дорожной карты вывели партнерство на стратегический уровень.

Прошедший под знаком празднования Победы, обмен визитами в 2015 подчеркнул историческую связь Беларуси и Китая.

А встречи на полях форума Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте и визиты белорусского лидера к другу и коллеге в 2016 и 2017 годах способствовали ускорению реализации глобального проекта Пекина "Шелковый путь". В нем Беларуси, и эта мысль не раз подчеркивалась председателем КНР, отведена роль настоящей жемчужины. Так диалог политиков способствовал и экономическим контактам стран.

Наш годовой товарооборот, который увеличился со времени установления дипотношений в 100 раз, превысил 3 миллиарда.