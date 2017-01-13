За плодотворную работу и высокий профессионализм благодарность Президента объявлена сотрудникам Белтелерадиокомпании

13 Января 2017 21:00

Через несколько часов Беларусь встретит Старый Новый год. Это одна из традиций нашего суверенного государства. Впрочем, корнями она уходит далеко в прошлое. Теплота рождественских дней собирает за одним столом родных и близких, наполняя каждого добром, стремлением к лучшему.

Вот и сегодня на официальный прием от имени Главы белорусского государства собрались лучшие из лучших: представители разных профессий, видные государственные и общественные деятели, спортсмены, журналисты, деятели культуры. Этот вечер всегда проходит в дружеской атмосфере. Здесь строят планы на будущий год и вспоминают уходящий. Александр Лукашенко отметил, что 2016 не был простым, но был многоликим.

В канун Старого Нового года Глава государства вручил госнаграды и благодарности за многолетнюю плодотворную работу, профессионализм и достижение высоких результатов. Медалью "За трудовые заслуги" отмечена Елена Богдан - начальник управления Минздрава. Ольге Мазуренок - спортсмену-инструктору национальной команды по легкой атлетике - присвоено звание заслуженного мастера спорта. Медаль Франциска Скорины Президент вручил Надежде Филипповой - артистке Большого театра оперы и балета. Среди награжденных и большая группа наших коллег-журналистов.

За плодотворную работу и высокий профессионализм благодарность Президента объявлена заместителю Председателя Белтелерадиокомпании Марату Маркову, а также заместителям директора Агентства теленовостей Сергею Гусаченко и его коллеге, телеведущему ток-шоу "Форум" Дмитрию Бочкову, политическому обозревателю АТН Юрию Прокопову и заместителю генерального продюсера Ольге Шлягер. Поздравляем коллег!





