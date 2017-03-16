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Взаимодействие Европейского банка реконструкции и развития с государственным сектором экономики Беларуси даст хорошие результаты
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16 Марта 2017 07:02

Взаимодействие Европейского банка реконструкции и развития с государственным сектором экономики Беларуси даст хорошие результаты

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с первым вице-президентом банка Филиппом Беннеттом. Беларусь как полноправный член Европейского банка реконструкции и развития всегда выступала против ненужных барьеров, особых подходов и других факторов, которые сдерживают сотрудничество и взаимопонимание. Нынешняя стратегия банка в отношении нашей страны, рассчитанная до 2019 года, полностью соответствует духу полноценного сотрудничества и не носит ограничительных мер. Как подчеркнул Александр Лукашенко, за 20 лет партнерства в общей копилке много реализованных проектов. Некоторые, такие как производство электропоездов или деревообработка, стали знаковыми.

Европейский банк намерен расширять инвестиционное сотрудничество с Беларусью в сфере финансов, транспорта, энергетики и ЖКХ. В частности, речь шла о проектах по реконструкции участка трассы М10, очистке воды, переработке отходов.

  

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