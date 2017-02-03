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Выступление Главы государства всегда вызывало неподдельный интерес у экспертного сообщества
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4 Февраля 2017 09:05

Выступление Главы государства всегда вызывало неподдельный интерес у экспертного сообщества

Масштабная дискуссия без каких-либо рамок, а также предельная открытость и коммуникабельность. Такую оценку давали участники встречи в кулуарах. Выступление Главы государства всегда вызывало неподдельный интерес как у журналистов, так и у экспертного сообщества. Несмотря на абсолютный рекорд (хронометраж встречи), даже по завершении мероприятия приглашенные не торопились расходиться и охотно делились впечатлениями от Большого разговора с Президентом.

Телеверсию встречи Главы государства с представителями общественности и средств массовой информации покажут сегодня в 18:00 белорусские телеканалы.

  

Теги: Большой разговор с Президентом

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