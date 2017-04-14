Высокий уровень белорусско-китайских политических отношений должен подтянуть за собой и экономику двух стран

18 Апреля 2017 12:01

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. В последние дни высокий гость из КНР успел провести в Беларуси немало официальных встреч, в том числе с руководством парламента. Все переговоры были предметными и содержательными. В год 25-летия установления дипломатических отношений Минск и Пекин достигли высокой интенсивности взаимных визитов, заметил Александр Лукашенко. Президент предложил обсудить ряд вопросов: о развитии взаимодействия в инвестиционной, торговой и финансовой сферах.

Глава белорусского государства считает необходимым активизировать сотрудничество в финансовой сфере. Интерес заключается в привлечении китайских компаний в отечественный банковский сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок.

