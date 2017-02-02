Беларуси и Пакистану необходимо активизировать сотрудничество

2 Февраля 2017 15:02

Активизировать сотрудничество и использовать потенциал двух стран в полной мере: об этом сегодня говорил Президент на встрече с председателем верхней палаты парламента Пакистана.

Александр Лукашенко отметил, что между странами сложились крепкие дружеские связи, однако необходимо ускорить исполнение пунктов дорожной карты сотрудничества. К 2020 году Минск и Исламабад планируют выйти на товарооборот в миллиард долларов. Глава государства подчеркнул: потенциал и возможности для этого есть.

Миан Раза Раббани, председатель сената парламента Пакистана:

"Признаюсь честно, мы боялись холода, но почувствовали теплоту и радушный прием сразу после приземления. Я уверен, наши отношения будут развиваться и крепнуть. Хотелось бы особенно отметить, что за очень короткое время мы заключили свыше 70 договоров, начиная от экономики и заканчивая сферой военно-технического сотрудничества".

Сегодня на встрече речь шла и о создании совместных предприятий на территории Пакистана, чтобы не только торговать, но и собирать технику белорусских брендов.

Напомним, Глава государства дважды посещал Пакистан. За время официальных встреч на высшем уровне подписано более 7 десятков документов и проведено четыре двусторонних бизнес-форума.