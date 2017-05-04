Встреча белорусского Президента с журналистами из Поднебесной пройдет во Дворце Независимости

4 Мая 2017 09:00

Журналисты, которые представляют более 40 СМИ - это телеканалы, радиостанции, газеты, информационные агентства, - в Беларуси с масштабным пресс-туром. Это возможность лучше узнать нашу страну изнутри и рассказать о ней многомиллионной аудитории в КНР. Общение с Александром Лукашенко вызвало большой интерес.

Во Дворце Независимости работает Наталья Бреус (прямое включение).

Глава государства часто общается с представителями СМИ самых разных стран. Как политик достаточно открыт для прессы. Я даже не буду вспоминать о белорусских журналистах. Если говорить о зарубежных коллегах, то лидер страны откликается на запросы европейских и, конечно, еще чаще на запросы российских СМИ, всегда четко очерчивая позиции Беларуси в мире и национальные интересы в двусторонних контактах. Приезжали и китайские коллеги. Но вот такой масштабный репортерский десант из Поднебесной у нас впервые. Это тоже не случайно, можно рассматривать как знак сближения двух стран, отражающий и приоритет внешней политики.

Вообще, интерес к нашей стране в КНР растет. А это общение с журналистами ведущих СМИ станет хорошим информационным фоном в преддверии визита Александра Лукашенко в КНР и переговоров с Си Цзиньпином. Важно, что нет никаких политических проблем и препятствий для сотрудничества. Можно предположить, что большой блок вопросов будет касаться совместных проектов. Тем более, что накануне смогли репортеры из Поднебесной своими глазами увидеть, в какой они стадии. Журналисты побывали в индустриальном парке под Минском "Великий камень". Важное звено в проекте Поднебесной - "Экономический пояс Шелкового пути". Здесь активно строят инфраструктуру. Готовятся открыть первые производства. Сегодня на территории парка работают 8 резидентов и 22 компании. Рассчитывают, что к концу года резидентов станет как минимум вдвое больше, а к 20 году их будет не меньше сотни. Посетили журналисты завод в Борисове, где собирают легковые автомобили. Такие будут ездить по белорусским дорогам, а вот китайские просторы бороздят наши БелАЗы. Фото рядом с гигантом с мировым именем было обязательным для корреспондентов. Такое информационное путешествие по стране - это возможность узнать и рассказать о белорусских брендах в промышленности, сельском хозяйстве, и, конечно, культуре.

Коллеги из Китая приехали к нам еще в начале недели. Программа их пребывания насыщенная. Так что можно набирать материала для нескольких репортажей и статей. Мои коллеги, работая бок о бок с китайскими журналистами, заметили, что действительно живой интерес к Беларуси, традициям. В целом их потенциальная аудитория – это реально сотни миллионов зрителей только внутри их страны. Как раз сейчас собирается пресса, тестируется связь и настройки теле- и радиоаппаратуры. Рассчитываем на интересные вопросы и на то, что белорусский лидер будет предельно откровенен, отвечая на них с присущей ему харизмой.