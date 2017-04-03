Все интеграционные проблемы и нерешенные вопросы в экономике меркнут на фоне угроз безопасности

4 Апреля 2017 09:11

Это накануне подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Трагедия в Санкт-Петербурге внесла серьезные коррективы в диалог лидеров. Именно защита союзного отечества становится главной задачей власти как в России, так и в Беларуси.

В отношениях двух стран не осталось нерешенных вопросов. Найдены взаимовыгодные условия по всему спектру отношений от нефтегазовых поставок до соответствия фитостандартам белорусского продовольствия. Стороны смогли также заглянуть в будущее интеграции до 24-го года. Об этом заявили президенты Беларуси и России по итогам продолжительных переговоров во Дворце конгрессов под Санкт-Петербургом. Они продолжались около шести часов.

Президент Беларуси еще раз поблагодарил коллегу, что встреча состоялась, и добавил, что вопрос общей безопасности и до трагедии был главным в повестке отношений.