Президент
17 Января 2017 07:05
Во второй день официального визита в Каир Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Египта
Во второй день официального визита в Каир Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Шерифом Исмаилом. На них была отмечена важность укрепления двусторонних отношений в экономической и политической сферах. Накануне лидеры двух стран приняли участие в открытии белорусско-египетского бизнес-форума. Обращаясь к его участникам, Александр Лукашенко рассказал о конкурентных преимуществах нашей страны и отметил, что перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества.
Кроме этого, в Каире Президент Беларуси встретился с Председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Алемом. Ключевой темой переговоров стало взаимодействие между парламентами двух стран.
Другие новости
17.01.2017 19:06 / Президент Беларусь-Судан: исторический день в сотрудничестве
17.01.2017 15:01 / Президент Беларусь и Судан выработают дорожную карту развития сотрудничества
17.01.2017 12:01 / Президент Официальные переговоры президентов Беларуси и Судана проходят в Хартуме
17.01.2017 10:40 / Президент Переговоры Александра Лукашенко и Омара Аль Башира
17.01.2017 07:00 / Президент Александр Лукашенко накануне прибыл в Судан
16.01.2017 21:16 / Президент Официальный визит белорусского лидера в Судан
16.01.2017 21:00 / Президент Завершился официальный визит Главы белорусского государства в Египет
16.01.2017 19:02 / Президент Начался официальный визит Александра Лукашенко в Судан
16.01.2017 19:01 / Президент Завершился визит Президента Беларуси в Египет
16.01.2017 15:03 / Президент Сегодня начнется официальный визит Александра Лукашенко в Судан
16.01.2017 15:00 / Президент В основу сотрудничества Беларуси и Египта должны лечь вопросы экономики и обороны
16.01.2017 12:00 / Президент Официальный визит в Египет: день второй
16.01.2017 09:02 / Президент Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Египет
16.01.2017 07:02 / Президент Беларусь и Египет подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах
15.01.2017 21:01 / Президент Начался официальный визит Президента Беларуси в Египет
15.01.2017 15:03 / Президент Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Египет
15.01.2017 12:01 / Президент Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Египет и Судан
15.01.2017 09:02 / Президент Президент Беларуси направился с официальным визитом в Египет и Судан