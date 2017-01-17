Во второй день официального визита в Каир Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Египта

17 Января 2017 07:05

Во второй день официального визита в Каир Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Шерифом Исмаилом. На них была отмечена важность укрепления двусторонних отношений в экономической и политической сферах. Накануне лидеры двух стран приняли участие в открытии белорусско-египетского бизнес-форума. Обращаясь к его участникам, Александр Лукашенко рассказал о конкурентных преимуществах нашей страны и отметил, что перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества.

Кроме этого, в Каире Президент Беларуси встретился с Председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Алемом. Ключевой темой переговоров стало взаимодействие между парламентами двух стран.