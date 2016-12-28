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28 Декабря 2016 12:25

Во Дворце Республики вручили государственные награды

Медали Республики Беларусь из рук премьер-министра от имени Президента получили 133 человека. Это заслуженные люди страны из АПК, лесного хозяйства, здравоохранения, искусства, нефтехимической промышленности.

 

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