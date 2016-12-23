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Во Дворце Республики прошла Главная елка страны
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24 Декабря 2016 09:00

Во Дворце Республики прошла Главная елка страны

Во Дворце Республики накануне прошла Главная елка страны, которая стала кульминацией акции "Наши дети".

Она собрала более 2-х тысяч ребят со всей Беларуси. В преддверии новогодних праздников их уже по традиции лично поздравил Президент Александр Лукашенко. На торжество пригласили отличников, победителей олимпиад, воспитанников детдомов и интернатов. Среди приглашенных в том числе ребята из России, Украины и Латвии. В Беларуси делается все необходимое для всестороннего развития подрастающего поколения, подчеркнул Глава государства. Президент призвал ребят любить свою Родину, заботиться о ее благополучии, ценить мир и безопасность.

В этом году детям показали спектакль по волшебным мотивам "Хрустальная мелодия". Каждый ребенок получил в подарок сладости. Без новогодних презентов дети не оставили и Главу государства, вручив символы Нового года – волшебный сундук и елку, сделанные своими руками.

 

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