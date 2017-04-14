Во Дворце Независимости сегодня обсуждали новые перспективы взаимодействия Беларуси и Китая

18 Апреля 2017 15:01

Высокий уровень белорусско-китайских политических отношений должен подтянуть за собой и экономику двух стран.

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. В последние дни высокий гость успел провести в Беларуси немало официальных встреч. В том числе с руководством парламента. Все переговоры были предметными и содержательными. Чжан Дэцзян – влиятельный в своей стране политик. Он, по сути, - третье лицо во властной иерархии Китая. В год 25-летия установления дипотношений Минск и Пекин достигли высокой интенсивности взаимных визитов, подчеркнул сегодня Александр Лукашенко. Президент предложил обсудить ряд вопросов о развитии взаимодействия в инвестиционной, торговой и финансовой сферах.

Президент Беларуси считает необходимым активизировать сотрудничество в финансовой сфере. Интерес заключается в привлечении китайских компаний в отечественный банковский сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China Ситик Банк на белорусский рынок.

Чжан Дэцзян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей: "Китай и Беларусь всегда оказывают друг другу доверие и помощь. Наше сотрудничество во всех областях быстро развивается и имеет очень широкие перспективы. Мы удовлетворены развитием нашего двустороннего взаимодействия. Оно приобрело все черты зрелых межгосударственных отношений: это прочная политическая основа, интегрированные экономические интересы, активные и динамичные гуманитарные связи, тесное сотрудничество на международной арене".

И сегодня же высокого гостя из КНР встречали в правительстве. Премьер Андрей Кобяков напомнил, что отношения между Беларусью и Китаем вышли на уровень стратегического партнерства. Подобный статус теперь сулят и взаимодействию экономическому. Премьер-министр выразил надежду, что продвижению новых инициатив будет содействовать визит главы белорусского государства в КНР, который состоится в мае. Теперь стороны уделят внимание - тщательной подготовке ряда проектов к официальному визиту в Поднебесную.