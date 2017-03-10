Во Дворце Независимости прошло совещание с участием представителей всех ветвей власти

10 Марта 2017 21:01

С акцентом на профилактику. Во Дворце Независимости сегодня прошло большое совещание с участием представителей всех ветвей власти. Предмет обстоятельного разговора - безопасность и структуры, ее обеспечивающие. Преступность за последние 10 лет снизилась вдвое, растет и раскрываемость преступлений. Обстановка в сфере правопорядка в стране в целом стабильная и контролируемая. Но, как отметил Президент, правоохранительный блок не может оставаться в стороне от процессов, происходящих в госаппарате в целом. И здесь немаловажными являются вопросы исключения дублирования и формализма в работе силовиков. Более того, требования к функционированию правоохранительной системы будут только повышаться. Подробности большого разговора - у Ольги Макей.

Позади День защитника Отечества, вековой юбилей белорусской милиции и церемония вручения генеральских погон. Поводов поздравить тех, кто ежедневно несет службу в самых разных подразделениях, в последние дни было немало. Но праздничную тематику в информационных лентах сменяют новости о рабочих буднях правоохранителей и военнослужащих. Ведь непростая, но, пожалуй, самая важная работа - обеспечение нашей безопасности продолжается. Как повысить эффективность каждого сотрудника и совершенствовать работу в целом, обсуждают сегодня во Дворце Независимости.

Для этого большого, мужского разговора выбрали один из самых вместительных залов Дворца Независимости. Сюда пригласили 260 человек. Помимо правоохранителей здесь представители всех ветвей власти. Такое широкое присутствие было требованием Президента. Ведь для Беларуси, как и для любого государства, вопрос безопасности - один из самых важных.

Подобные встречи с представителями силовых структур - мероприятия традиционные. Такие - по несколько раз в год. И это совещание - плановое: подвести итоги работы за 2016-й и обсудить вопросы оптимизации правоохранительной и судебной систем - вот центральные темы. За последние 10 лет уровень преступности снизился почти вдвое, а Беларусь укрепилась в первой десятке самых безопасных для жизни стран и продвинулась в рейтинге верховенства права и противодействия коррупции. Это в том числе и благодаря преобразованиям последних лет. Создан Следственный комитет и Комитет судебных экспертиз, удалось разграничить компетенцию правоохранительных органов и четко организовать их работу. Но на достигнутом останавливаться нельзя. Президент нацеливает: требования будут только повышаться. А особое внимание нужно уделить профилактике преступлений.

Действительно, об этом мало кто задумывается, но Декрет № 3 направлен, в том числе, и на нашу безопасность. Предупредить иждивенчество - во многом означает предупредить преступность. Генеральный прокурор Беларуси приводит аргументы.

Непростая работа правоохранителей белорусам порой не видна. Но ежегодно люди в погонах заметно продвигаются в борьбе с преступлениями. За прошлый год их количество снизилось более чем на 4%. Кто-то скажет мало, но ведь эти 4% – это спасенные от злоумышленников люди. Да и количество погибших от преступлений снизилось на 3,5%, когда ценна каждая жизнь, этот показатель не так уж и мал. Сократилось и число экономических махинаций. Кстати, среди них самые популярные - это подделка денег. Заметно меньше стало незаконного предпринимательства на 44,5. А вот ущерб от коррупции за прошлый год - 7 миллионов рублей, и возмещен он лишь на 40%. Конечно, как и везде, есть свои плюсы и минусы, но в целом работу правоохранительной системы считают эффективной.

Правоохранительная система должна быть эффективной, а значит и оптимальной. Но главное, и это особенно касается тех, кто обеспечивает безопасность, - оптимизация должна быть тщательно обдумана. Например, Президенту предлагают сократить некоторые РОВД страны, мол, в отдельных нагрузка небольшая, преступлений нет. Вместо них создать межрайотделы, но Глава государства советует не торопиться.

Оснащенные и подготовленные кадры, опытные профессионалы, а главное - снижение уровня преступности в стране. Для оптимизации, которая позволит повысить эффективность работы, сегодня есть все предпосылки. Кроме того, рассматривают вариант и реаттестации некоторых специалистов, которые в правоохранительных структурах выполняют исключительно гражданские задачи. Похожую схему в своем ведомстве предлагает и председатель Верховного Суда.

На совещании Президент озвучивает проблемы и ставит задачи перед каждым силовым ведомством. МВД. О результатах работы этой структуры в первую очередь свидетельствует спокойная обстановка в стране. Но Глава государства обращает внимание не только на вопрос порядка, но и порядочности. Среди людей в погонах встречаются и те, кто порой оставляют пятно на репутации. Например, резонансное ДТП, когда под колесами автомобиля, которым управлял милиционер в состоянии алкогольного опьянения, погибла девушка. "Это серьезный звонок и факт, который нельзя оставить без внимания", - резюмирует Президент. Случается, что люди в погонах, пользуясь положением, вступают и в коррупционные связи, но такие преступления быстро выявляют.

Обсуждали сегодня и резонансное дело, которое произошло в Минске в новогоднюю ночь. На шумного соседа пожаловались жильцы подъезда. С прибывшим нарядом минчанин вел себя агрессивно, и милиционеру пришлось воспользоваться табельным оружием.

На совещании Александр Лукашенко ставит задачи каждому ведомству. Совбез – ключевой орган контроля за всеми структурами. Но сегодня ему стоит сконцентрироваться именно на определении угроз национальной безопасности, а не на контроле подведомственных организаций.

Следственный комитет. Это ведомство начало работу в 2012 году, и результаты уже заметны. Следствие стало быстрее: большинство дел расследуют в срок до двух месяцев. Приблизились почти к 100-процентной раскрываемости убийств. Но Президент обращает внимание - до суда доходит в лучшем случае каждое второе уголовное дело, раскрываемость краж не дотягивает до 50%. И это при созданных условиях и современных технологиях.

А вот пограничному ведомству стоит усилить войсковой компонент, обеспеченность оружием и ускорить прохождение пассажиров через границу.

Президент ставит задачи и Министерству по чрезвычайным ситуациям. Инспекторы, проводя проверки, должны не мешать, а помогать предприятиям и компаниям, даже подсказывать, как избежать опасных ситуаций. Следует упростить и систему сертификации и выдачи лицензий, обратить внимание на противопожарное страхование. Отдельно говорили сегодня и о вооруженных силах. Работу по оптимизации Минобороны стоит активизировать. А Комитет госбезопасности Президент нацеливает на контрразведывательную и антитеррористическую работу. Главная задача, не допустить в Беларусь тех, кто вынашивает враждебные и экстремистские намерения.

Подводя итог встречи, Президент скажет: "Главное, что в работе правоохранительных структур стратегических проблем не допустили. Результат есть, нужно двигаться дальше".

Большой зал Дворца Независимости участники совещания покидают не сразу. Такой формат встречи, когда собрались представители всех ветвей власти, – отличная возможность обсудить любые вопросы. Всем вместе. Ведь деятельность каждого из них, как и в целом всех людей в погонах, направлена на то, чтобы сделать нашу жизнь спокойной.

Безопасность - это работа в режиме нон-стоп. На вечернее дежурство уже заступили те, кто обеспечивают ваше спокойствие, даже в эти минуты, пока вы смотрите сюжет.