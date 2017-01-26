Во Дворце Независимости прошла церемония вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора

26 Января 2017 21:00

Начнем с события, особого для всех ученых, но еще больше для будущего страны в преддверии Дня белорусской науки. Во Дворце Независимости прошла торжественная церемония вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Особую значимость мероприятию придает и то, что по традиции их вручает лично Президент. Среди награжденных - два десятка человек. Это в буквальном смысле золотой запас страны - те, кому предстоит воплощать в жизнь новые идеи для стабильного роста и развития экономики. Нынешняя церемония, по сути, отправная точка всего года, который, напомним, объявлен Годом науки и призван стать для этой сферы знаковым и по-настоящему переломным. Чем живет белорусская наука, какие ноу-хау сегодня востребованы экономикой - выяснял

Она в науке уже почти 30 лет. В детстве хотела пойти по стопам отца и стать агрономом. Судьба завела дальше, но в том же направлении. Сегодня уже профессор Тамара Булавина пишет книги для тех, кто занимается земледелием. Опубликовано 125 работ. Поле ее интересов - технологии выращивания кормового и продовольственного зерна. Три четверти посевных площадей в стране занимают культуры белорусской селекции. Поэтому и подходы к возделыванию ржи, пшеницы и тритикале разрабатываются отечественными учеными.

Путь к степени доктора наук Ольга Суджаева начала с должности медсестры. Более 20 лет она работает в научно-практическом центре "Кардиология". Заболевания сердца - одна из основных причин смертей в Беларуси. Наши хирурги научились делать самые сложные операции, в том числе и пересадку этого важнейшего органа. А доктор Суджаева разработала новое направление реабилитации, которое позволяет даже самых тяжелых пациентов в буквальном смысле ставить на ноги и в кратчайшие сроки.

И вот сегодня памятный день в научной карьере и профессора Булавиной, и доктора наук Суджаевой. Во Дворце Независимости по традиции в начале года собрались те, кто, создавая новаций, делает Беларусь интеллектуально и материально богаче.

Более полутысячи человек в прошлом году в Беларуси получили ученые звания и степени. Из этого числа высококлассных специалистов 18 были приглашены сегодня во Дворец Независимости на торжественную церемонию. Новые доктора наук и профессора представляют совершенно разные сферы. Но их объединяет главное. Все их ноу-хау - это реально работающие технологии, которые уже используются. Причем не только в нашей стране, но и за рубежом.

В Малом зале Дворце Независимости в прямом смысле элита белорусской науки. Это люди, чьими руками и интеллектом отечественные достижения в области медицины, сельского хозяйства, экономики, информационных технологий, физики и химии превращаются в ценный ресурс. Из рук Президента дипломы докторов наук сегодня получили 12 человек. Еще шестерым Глава государства вручил аттестаты профессора.

После праздничной церемонии разговор о буднях работников интеллектуальной сферы. 2017 - Год науки. Поэтому Президент пригласил к максимально открытому диалогу. Нынешний год должен стать переломным для этой сферы. Александр Лукашенко ориентирует ученых на принципиальное обновление отрасли. При этом менять подходы придется во всем: и в подготовке специалистов, и в кооперации науки, бизнеса и производства.

За последние пять лет объем наукоемкой продукции в Беларуси увеличился более чем в два раза. Подготовлено свыше одной тысячи инновационных проектов для различных сфер. При этом на каждый рубль бюджетных средств получено 48 рублей от реализации высокотехнологичных товаров. С 2013 создано три десятка инновационных производств. И процесс этот не прекращается. А ведь ничего этого могло и не быть, если бы в трудные 90-е государство отказалось от управления в этой сфере.

Примерно 40 минут, заданные параметры и уникальные технологии - и этот имплант в вакуумной установке становится настоящим ноу-хау. Покрытие с частицами серебра усиливает лечебный эффект, а сам процесс выздоровления протекает быстрее. Это одна из разработок Александра Рогачева, который сегодня получил ученую степень доктора наук. Физик по образованию уже 16 лет занимается нанотехнологиями, большинство из которых успешно применяется на практике.

Машиностроение, медицина, строительство, энергетика - в этих сферах используются различные нанопокрытия. Обеспечивая износостойкость, герметичность и биосовместимость. Сегодня разработки белорусских ученых востребованы не только в нашей стране, но и в России, Китае.

Имея портфель инновационных разработок, можно любую страну мира покорить. Постоянная задача ученым и производственникам - расширение рынков сбыта. Президент сегодня рассказал о недавних визитах в Судан и Египет. Главная цель поездок - именно продвижение отечественной продукции.

Зашел сегодня разговор и о достойной оплате труда. Поставлена цель - 500 долларов в среднем по стране. И эта задача будет неукоснительно выполнена.

Цифру в 500 долларов давно перешагнули зарплаты у белорусских айтишников. Годовой экспорт Парка высоких технологий приближается к цифре в 1 миллиард долларов. Показательный пример - государство создало условия для работы в инновационной сфере, остальное оказалось делом техники и интеллекта.

36-летний Илья Азаров сегодня получил степень доктора наук как раз за разработку программного обеспечения. В портфолио молодого ученого и развлекательные приложения, и самые что ни на есть общественно-полезные. Программу для слабослышащих уже можно бесплатно закачать на любой смартфон. Софтом воспользовались полмиллиона человек в мире. Все, что нужно для улучшения слуха, — это телефон и программа от белорусских ученых.

Привлечение талантливой молодежи в исследовательскую сферу - важная задача для Академии наук. Атомная энергетика, космос и биотехнологии - по этим направлениям нужны свежие кадры. Кроме того, необходимо повысить прикладную ценность инноваций. Лучшие разработки должны служить людям, а не пылиться на полках.

Поэтому необходимо ускоренными темпами заниматься развитием экономики, и наука здесь должна быть главной составляющей. "Поэтому ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки. Нам не нужна просто наука, которая даже если и не за бюджетные деньги живет, то просто существует. Нам нужна эффективная наука для производства", - подчеркнул Глава государства.

Чтобы не затеряться на мировом рынке знаний, белорусским ученым предстоит определить те направления, где отечественные разработки могут конкурировать с иностранным интеллектом. О настоящем и будущем этой сферы Президент сегодня общался с профессорами и докторами наук почти два часа.

Разговор Президента с учеными состоялся накануне Дня белорусской науки, который страна отметит в это воскресенье. Уже в ближайшее время Глава государства еще раз встретится с интеллектуальной элитой. Готовится масштабное совещание, где предстоит серьезно проанализировать ситуацию в науке. Ведь именно знания - это тот ресурс, который сегодня может приносить Беларуси максимальную выгоду.