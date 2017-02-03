Во Дворце Независимости принял присягу судья Конституционного суда

2 Февраля 2017 21:07

На верность Основному закону страны. Во Дворце Независимости сегодня принял присягу судья Конституционного суда Виктор Рябцев. Такой ритуал случается лишь однажды за время срока полномочий юристов, которые призваны защищать гарантированные Конституцией права и свободы граждан. Церемония прошла в присутствии Президента, а также руководителей обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов. Кто и как защищает конституционные завоевания белорусов, в репортаже Алексея Адашкина.

Во Дворце Независимости сегодня собрались руководители двух ветвей власти Беларуси - законодательной и судебной, а также Глава государства. Повод - приведение к присяге судьи Конституционного суда. Такой ритуал случается лишь один раз за время полномочий юристов, главная задача которых - защита Основного закона страны.

Порядок этой церемонии четко прописан. В центре Зала вручения верительных грамот Дворца Независимости трибуна с главным государственным документом. Стать полноправным судьей Конституционного суда можно лишь после принесения присяги.

Президент вручил судье удостоверение, а также подарочный экземпляр Конституции. Глава государства попросил Виктора Рябцева быть надежным стражем соблюдения Основного закона нашей страны. Александр Лукашенко также прокомментировал возможность введения должности омбудсмена. Уполномоченные по правам человека есть в некоторых странах. Нужны ли такие посредники между властью и гражданами в Беларуси - большой вопрос.

В составе Конституционного суда 12 судей. Половину из них назначает Президент, а половину выбирает Совет Республики. Виктор Рябцев попал в состав суда как раз по направлению верхней палаты парламента.

59-летний Виктор Рябцев по образованию юрист-международник. Более двадцати лет проработал в системе экономического правосудия. Был и зампредом Высшего Хозяйственного суда. В новой должности планирует направить основные усилия именно на экономический блок законов.

Главная задача этого суда - проверка на соответствие Основному закону всех нормативных актов, принятых парламентом, до их подписания Президентом. Именно Конституция здесь настольная книга каждого юриста.

В прошлом году были исследованы более пяти десятков документов. Девять законов были исправлены по решению Конституционного суда, чтобы исключить пробелы и правовые коллизии. Так, изменения внесены в Уголовно-исполнительный кодекс, в законы о здравоохранении, о занятости и в другие акты.

Эффективность законотворчества в Беларуси отмечают и международные эксперты. В сводном индексе верховенства права наша страна занимает 57 место. Составители списка учитывали такие параметры, как отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита прав человека, прозрачность институтов власти. В этом всемирном рейтинге Беларусь смогла опередить все страны, входящие в СНГ. Отчасти это заслуга и Конституционного суда.