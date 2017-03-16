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Во Дворце Независимости обсуждали и взаимодействие с Международным валютным фондом
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16 Марта 2017 19:02

Во Дворце Независимости обсуждали и взаимодействие с Международным валютным фондом

Сегодня во Дворце Независимости обсуждали и взаимодействие с Международным валютным фондом.

Александр Лукашенко встретился с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом. Отношения нашей страны с этой влиятельной финансовой организацией эксперты характеризуют как продуктивные. Беларусь заинтересована в сотрудничестве с МВФ при условии соблюдения наших национальных интересов.

Консультации с МВФ наша страна проводит регулярно. Так, в сентябре 2015 Александр Лукашенко встречался в Нью-Йорке с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Тогда стороны обсудили экономику Беларуси и перспективы новой совместной программы, поддерживаемой ресурсами МВФ.

По данным Минфина Беларуси, наш бюджет на этот год не противоречит ожиданиям Международного валютного фонда.

  

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