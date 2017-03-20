Во Дворце Независимости детально рассмотрели двустороннее военное сотрудничество с Россией

20 Марта 2017 21:02

Белорусско-российские учения "Запад" станут демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух стран. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко. Замысел предстоящих маневров белорусский лидер обсудил с главами Совета безопасности и правительства, министром обороны и высокопоставленными военными. Учения намечены на сентябрь. Такие масштабные тренировки проходят раз в два года. Задача, поставленная перед военными, - провести маневры абсолютно прозрачно и максимально открыто для наблюдателей из других стран. Сегодня во Дворце Независимости также детально рассмотрели двустороннее военное сотрудничество с Россией. И его, по словам Главы государства, из-за разногласий в других сферах Беларусь сворачивать не намерена. С подробностями Сергей Хаментовский.

Последние месяцы в Интернете то угасает, то вспыхивает вновь истерия по поводу стратегических белорусско-российских учений "Запад-2017". Ажиотаж подогревают сообщения о якобы массовой передислокации российской военной техники на белорусскую территорию. Так называемые диванные эксперты намекают на "бархатную оккупацию" Россией Беларуси во время маневров. В начале февраля на Большом разговоре с Президентом Александр Лукашенко дал понять, что в курсе этих разговоров.

Политические и информационные вбросы неизбежны, даже если бы учений не было. В белорусско-российских отношениях пока не все гладко. Но непростая ситуация в мире обязывает порох держать сухим и постоянно повышать уровень боевой выучки региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства. Шутить с безопасностью недопустимо.

На совещании у Главы государства военное руководство страны и члены правительства. Пожалуй, впервые на таком уровне в Минске решили обсудить замысел совместных стратегических белорусско-российских учений "Запад-2017", чтобы расставить все точки над i.

Масштаб учений будет грандиозным. Семь полигонов от Кольского полуострова России до западных границ Беларуси. В маневрах "Запад-2017" примут участие 13 тысяч человек. Примерно 3 тысячи военнослужащих из Российской Федерации. Наземную компоненту поддержат 300 единиц военной техники. В воздух поднимут 25 самолетов.

В соответствии с Военной доктриной, среди приоритетных направлений в коалиционной военной политике Беларуси на первом месте укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Россией. Военно-техническое сотрудничество Минска и Москвы остается одним из локомотивов развития наших связей. Военное сотрудничество как те самые скрепы между народами, называющими себя братскими.

Белорусские генералы уверены: совместные стратегические учения "Запад-2017" по определению не несут угрозы суверенитету республики. Замысел учений, районы проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, - все это разрабатывается и согласовывается с белорусской стороной. Все передвижения войск также контролируются нами.

Нет угрозы и западным государствам, так как учения имеют оборонительный характер, не направлены против третьих стран и решают только задачи стратегического сдерживания.

Согласно решению президентов, совместные учения проводятся раз в два года поочередно на территориях Беларуси и России. Россия - наш стратегический союзник, с ней мы строим общее оборонное пространство.

Кстати, при проведении учений "Запад-2017" Беларусь полностью выполнит свои международные обязательства, обеспечит открытость для своих партнеров. Это железное поручение Президента. НАТО, кстати, уже попросилось посмотреть на маневры.

Минобороны уверяет: учения "Запад-2017" никому не угрожают. Белорусское руководство неоднократно подчеркивало: любая военная активность на территории Беларуси не должна восприниматься внешними наблюдателями как наступательная.

По итогам мужского разговора Президент Александр Лукашенко утвердил замысел белорусско-российских учений "Запад-2017".

Встреча с Советом безопасности еще и хороший повод обсудить положение дел в войсках, проблемы и найти пути их решения.

Маневры пройдут в сентябре в два этапа. Кроме отработки вопросов применения группировок войск, будут практически выполняться задачи территориальной обороны, усиления охраны госграницы. Главный месседж Президента - мы готовы обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность.

За подготовкой к учениям уже внимательно следят наши западные партнеры. Маневры "Запад-2017", по всей видимости, будут крупнейшими в истории у границ НАТО.