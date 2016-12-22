Важные назначения в вертикали власти

21 Декабря 2016 21:01

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений. В первую очередь обновления коснулись руководства Администрации Президента. Главой госаппарата назначена Наталья Кочанова, до этого занимавшая пост вице-премьера. Первым заместителем - Максим Рыженков, до сегодняшнего дня - первый вице-президент Национального олимпийского комитета. Но главное – Александр Лукашенко анонсировал реформирование работы ключевого органа в системе госуправления – Администрации Президента. Именно это ведомство должно показывать пример по дебюрократизации и оптимизации для всех государственных структур. Речь шла о том, как повысить статус госслужащего, о значении кадров на местах. Суть происходящего Глава государства назвал обновлением. Нужен новый взгляд на организацию взаимодействия всех ветвей власти! Назначая руководителей политического штаба, Александр Лукашенко сделал несколько серьезных заявлений – Наталья Бреус с подробностями.

Никто, конечно, не мог знать точно, но было вполне ожидаемо, что до конца года Глава государства определится с ключевыми фигурами в вертикали. Это не просто кадровое решение для Администрации Президента, а сигнал всем в аппарате – по-старинке работать не получится.

Именно администрация занимает особое место в структуре госорганов - это настоящий политический штаб. После того как в начале декабря Президент освободил от занимаемых должностей главу и первого заместителя Александра Косинца и Константина Мартынецкого, ходило немало слухов о том, кто займет их место. Самые разные кандидатуры назывались как самые вероятные - предположений в Интернете было тьма! О том, что Глава государства в курсе – стало понятно сегодня.

Не раз Александр Лукашенко признавался, что кадровые решения всегда принимает после тщательного изучения всех возможных кандидатур и вариантов – минимум три-четыре претендента принимает к рассмотрению. Тем более, если речь идет о верхушке администрации. Президент не скрывает: его подкупило то, что Наталья Кочанова прошла путь от простого инженера до вице-премьера.

Глава администрации родом из Витебской области. Наталья Кочанова из простой семьи тружеников. В свое время выбрала совсем неженскую специальность в Новополоцком политехническом. Работала инженером на местном водоканале. Потом курировала вопросы ЖКХ в Полоцком исполкоме. Талантливого управленца заметили. Кочанова возглавила Новополоцк. Редкий случай - женщина на таком посту: не самый простой белорусский город со своими проблемами. С этой позиции ушла в правительство. И снова наисложнейший блок социальных вопросов – трудовые отношения, образование, медицина, спорт... Но теперь уже в рамках всей страны. Организаторские способности вице-премьера будут востребованы в Администрации Президента.

Так складывалось по жизни, что Кочановой всегда доставалась сложная неженская работа. Всегда справлялась. Не просто первая в истории суверенной Беларуси женщина вице-премьер, а теперь уже и дама на посту главы администрации. Профессионал! По биографии видно – железный характер.

На посту первого заместителя в Администрации Президента будет работать Максим Рыженков. На нем ключевые вопросы идеологии в стране. Вроде пощупать нельзя, но эффект.

То есть - сформирована команда опытных профессионалов. Для Рыженкова это будет возвращение в администрацию. Он долгое время работал там, возглавляя управление внешней политики. Последние четыре года был помощником Александра Лукашенко, вице-президентом НОКа. По сути, отвечал перед Главой государства за весь спорт в стране. Яркого Максима Рыженкова по праву считают спортивным функционером новой формации - не просто чиновник. Он открыто, честно, толково высказывает свою принципиальную позицию, отстаивая государственные интересы. Что в реальной жизни, что в виртуальной. Даже если резко, даже если не всем нравится.

Действительно, назначая новых руководителей, Александр Лукашенко говорит о том, то администрацию ждут реформы. Именно это ведомство должно показывать пример по дебюрократизации и оптимизации для всех государственных структур. Да и вообще, пришло время привести в порядок взаимодействие всех ветвей власти. Президент видит необходимость в совершенствовании работы не только заместителей, но и помощников - главных инспекторов в регионах.

Не исключено, что должность одного из заместителей в Администрации Президента будет сокращена. Отдельный акцент Президент сделал как раз-таки на работе идеологического блока.

В администрацию не зарастает народная тропа. Туда идут за правдой, когда человек бессилен в спорах с чиновниками на местах. Равнодушный подход, мягко говоря, не приветствуется. Наоборот - Президент нацеливает вертикаль на постоянный диалог с людьми.

Новому руководству администрации Президент дал время, чтобы определиться с тем, как будет действовать политический штаб. Предложения по новой схеме работы Наталья Кочанова представит в ближайшее время. Александр Лукашенко найдет возможность для обсуждения стратегии работы администрации. Ведь для страны – это и серьезный экспертный центр!

Конечно, Администрация Президента задает тон работы для всех госорганов. От четкости работы специалистов, грамотного подбора кадров будет зависеть то, как сработает предприятие, регион, страна. В конце концов. За решениями политического штаба – жизнь каждого белоруса.

Поручение Президента – разобраться с этими вопросами в первом квартале 2017. На контроле остаются ключевые сферы – сельское хозяйство, ЖКХ, образование. То есть в новый год – без раскачки!