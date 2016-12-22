В церемонии открытия МКАД-2 принял участие Президент Беларуси

22 Декабря 2016 19:01

Вторая Минская кольцевая приобрела реальные очертания. Сегодня дан старт движению по новому участку магистрали, который соединит дороги на Гродно и Брест. В торжественной церемонии открытия МКАД-2 принял участие Президент Беларуси.

Таким образом, второе кольцо вокруг Минска протяженностью 160 километров готово. Почти половина окружной проходит в новом направлении, остальная часть совмещена с существующими дорогами. МКАД-2 - это современная четырехполосная магистраль. Строили новую трассу из цементобетона по передовым технологиям. Бетон более долговечен, а содержание такого покрытия менее затратно. Решение о строительстве второй кольцевой было принято Президентом еще в 2010 году. Активно за работу взялись два года назад. В конце 2015 был открыт первый участок будущей окружной дороги. Тогда полукольцо связало трассы на Витебск и Гродно. Сегодня Глава государства ознакомился с планом реконструкции транспортных артерий Беларуси. Александр Лукашенко поручил строителям переключиться с республиканских на местные дороги. В ближайшее время будет подготовлен план по их обновлению. Об этом говорил Президент, общаясь с сотрудниками дорожно-строительных организаций. Глава государства поблагодарил их за работу.

После общения Александр Лукашенко проехал по новому участку трассы на новом городском автобусе. Президент ознакомился с техническими характеристиками магистрали и с тем, как 2-я кольцевая обустроена.

Осуществление этого масштабного проекта позволило направить транзитные потоки в обход Минска. Это не только разгрузит столицу, но, как ожидается, трансъевропейский транспортный коридор через Беларусь теперь станет более удобным. Смещение потока позитивно отразится и на экологической обстановке Минска. Транспортная артерия станет и дополнительным стимулом для развития городов- спутников.