В центре внимания Президента - Полесский радиационно-экологический заповедник

16 Июня 2017 15:00

Развивать и использовать земли, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, необходимо с учетом 30-летнего опыта нашей страны. Это сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Хойникский район Гомельской области.

В центре внимания Главы государства - Полесский радиационно-экологический заповедник, крупнейшее природоохранное учреждение страны. Александру Лукашенко доложили о радиологической обстановке в регионе, экологических процессах в заповеднике. Речь также шла об экспериментально-хозяйственной деятельности. По поручению Главы государства ранее в заповеднике была создана большая и уникальная экспериментальная база. В научных целях используется 700 гектаров бывших сельхозугодий. Здесь уже научились производить чистые корма и выращивать различные культуры.

Здесь же Президенту продемонстрировали и экспериментальную пасеку. Качество меда проверяют в райцентре. Показатели безопасности - в десятки раз ниже нормы, для этих земель - это большое достижение. Посещая заповедник, Александр Лукашенко отклонился от намеченного плана поездки и сделал остановку в одной из заброшенных деревень.

Президент сегодня также посетил научную лабораторию и музей на территории заповедника. Уже после Глава государства ответил на вопросы журналистов. Подробнее в наших следующих выпусках новостей.