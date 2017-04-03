В Санкт-Петербурге сегодня состоится встреча президентов Беларуси и России

3 Апреля 2017 15:01

Александр Лукашенко прибыл в Северную столицу нашей соседки этим утром. Тем для обсуждения на высшем уровне накопилось немало. Лидеры двух стран намерены поднять вопросы и о союзном сотрудничестве, об интеграционном объединении ЕАЭС. Отдельный блок - наболевшие пункты в двустороннем взаимодействии: нефтегазовый, безвизовый режим и российские ограничения белорусским экспортерам. За ходом переговоров будет следить и наша съемочная группа.

В Санкт-Петербурге уже работает специальный корреспондент Андрей Кривошеев (прямое включение).

Мы действительно в Санкт-Петербурге, точнее, в Стрельне. За моей спиной историческая жемчужина - Дворец конгрессов или Константиновский дворец. Именно здесь через несколько часов начнется встреча президентов Беларуси и России в формате тет-а-тет. Борт Главы государства около 11 утра приземлился в аэропорту Пулково. И мы можем показать эти кадры.

Рабочий визит Александра Лукашенко приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России. Его мы отмечали вчера, 2 апреля. Таким образом, союзной интеграции исполнился уже 21 год, полное совершеннолетие. Говорить лидеры, конечно, будут и о праздничном. Хотя несовершенства в отношениях на современном этапе между стратегическими союзниками предостаточно. А ряд экспертов даже говорит о замедлении союзного строительства. Здесь есть и объективные, и субъективные причины. Объективно сегодня максимальное внимание уделяется интеграционной "пятерке" - Евразийскому экономическому союзу. Субъективно нерешенными остаются 3 ключевых вопроса. Во-первых, незавершенные переговоры по условиям поставки нефти и газа. Вопрос болезненный и из-за него во многом недобираем в уровне товарооборота - минус 5 % по итогам прошлого года.

Второй блок вопросов - визовый и пограничный. Российская сторона обеспокоена введением безвизового режима для граждан 80 государств, прилетающих в Беларусь через Национальный аэропорт. Беларусь не устраивает одностороннее введение режима пограничной зоны без согласования с официальным Минском. При худшем развитии событий такой шаг может привести даже к восстановлению полноценной границы между союзниками. И это будет откатом в интеграции на 2 десятилетия назад.

Третий острый вопрос - это санкции против белорусских агроэкспортеров со стороны Россельхознадзора. С августа прошлого года в стоп-лист попали уже более сотни производителей мясо-молочной продукции. Недополученная прибыль или ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов. Наши аграрии уверены в надуманности и ничтожности претензий российских фитосанитаров к качеству и безопасности. И считают санкции элементом торговой войны. Увы, не первой в истории отношений союзников.

Есть проблемы и по включению наших сельхозпроизводителей в лизинговые и субсидиарные схемы союзника. Здесь также теряют два государства. Ведь, например, только у Минского тракторного более 150 российских смежников, которые остаются без белорусских заказов.

Планируется, что такой круг серьезных вопросов сегодня успеют обсудить лидеры Беларуси и России. Напомню, мы ждем встречи тет-а-тет через несколько часов здесь, во Дворце конгрессов в Стрельне. После встречи запланирован подход к прессе. Его журналисты ждут особо. В начале апреля в Питере прохладно. Горожане шутят, что это город миллиона серых оттенков. И было бы неплохо украсить это время года рядом ярких и позитивных договоренностей в духе Союзного государства и единства народов.