Главная>>Агентство теленовостей>>Президент>>В преддверии праздника Президент Беларуси направил поздравительные послания
Президент
RSS
В преддверии праздника Президент Беларуси направил поздравительные послания
Скачать Поделиться

6 Мая 2017 12:02

В преддверии праздника Президент Беларуси направил поздравительные послания

Глава белорусского государства направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. В частности, в поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину Александр Лукашенко отметил:

"Этот праздник напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, победах и пережитых испытаниях. Символично, что белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков, передают из поколения в поколение историческую правду о той страшной войне и вместе строят будущее".


 

Другие новости

Поздравление с Днем Победы Віншаванне з Днём Перамогі 06.05.2017 09:10 / Президент Поздравление с Днем Победы

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =