В преддверии праздника Президент Беларуси направил поздравительные послания

6 Мая 2017 12:02

Глава белорусского государства направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. В частности, в поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину Александр Лукашенко отметил:

"Этот праздник напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, победах и пережитых испытаниях. Символично, что белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков, передают из поколения в поколение историческую правду о той страшной войне и вместе строят будущее".



