В Пекине проходит встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина

16 Мая 2017 07:00

Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Китай. В эти минуты в Пекине проходит встреча белорусского лидера Александра Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Президент Беларуси поделился впечатлениями от участия в масштабном форуме "Один пояс - один путь", отметив интересную форму проведения саммита, яркую программу и возможность провести двусторонние переговоры. В эти минуты стороны обсуждают весь спектр белорусско-китайских отношений. Отметим, сотрудничество Беларуси и Китая имеет хорошую динамику и особый статус доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Белорусско-китайский товарооборот за 25 лет дипотношений вырос почти в 100 раз.

Напомним, вчера в Пекине состоялся главный экономический форум пятилетия "Один пояс - один путь". В нем приняли участие мировые лидеры из 29 стран. На полях саммита Президент Александр Лукашенко провел переговоры с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. И выступил с инициативами белорусской стороны, где призвал мировое сообщество использовать уникальную историческую возможность для перехода к взаимовыгодному сотрудничеству. Эксперты называют Беларусь одной из узловых платформ Нового Шелкового пути в евразийском регионе.

Наша страна первая в Европе и одна из первых в мире поддержала и уже начала строительство экономического пояса Шелкового пути. Вместе с Китаем мы возводим индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, это еще и новая правовая база отношений - во многом образцовая для мира. Индустриальный хаб - крупнейший в Центральной и Восточной Европе.

По итогам саммита 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс - один путь".