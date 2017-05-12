13 Мая 2017 21:06

В Пекине Александр Лукашенко примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Ожидается, что в рамках форума Президент проведет и ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами. Запланированы также переговоры Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином. Отмечу, с каждым годом партнерство Беларуси и Китая становится все более прочным. По всем направлениям прирастают как политические, так и экономические связи. Тому подтверждение - десятки масштабных проектов и регулярный обмен визитами на высшем уровне. Какие договоренности ожидаются в новом этапе белорусско-китайских отношений - доверительном всестороннем стратегическом партнерстве - подробности из Пекина у Андрея Кривошеева.

Традиционная китайская дыхательная гимнастика, популярная не только в этом городском парке, но и во всем мире. Она - как китайская мечта для всей планеты. Дыхание ровное и глубокое. Движения плавные и уверенные. Организм и отдыхает, и очищается.

Как главный бенефициар глобализации именно такой тренинг Пекин предлагает миру, в том числе через глобальную стратегию Нового шелкового пути.

Правда, дышать ровно у мира пока, увы, не получается. Судите сами: уже хронический бронхит на Ближнем Востоке и в Африке. Тяжелый диагноз на десятилетия вперед. Сухой кашель взаимных санкций - России и Евросоюза. В итоге два легких Евразии работают не ритмично. Из последних недугов - резкий кашель протекционизма в США, обострение астмы вокруг Северной Кореи и агрессивные заявления, от которых перехватывает дыхание у целых регионов.

И Беларусь, и мировая экономика, конечно, ощущают спокойное дыхание Китая и рассчитывают на один пояс Нового шелкового пути - ведь это путь развития, а не удушающий общество и бизнес, затянутый до посинения, пояс экономии. И дышать с ним мировой экономике, как и здесь, в городском парке, будет гораздо легче и свободнее.

Дыхание белорусско-китайской экономики и торговли тоже, увы, неровное. Зависит процентов на 70% от калийных удобрений. Пошли цены и крупные контракты, вздохнули уверенно: так за первые три месяца текущего года - почти удвоение экспорта именно благодаря красному золоту Беларуси. Но в прошлом году по той же причине - спад на 20%. Отсюда главные усилия Беларуси - диверсифицировать поставки. Укрепить калийный стержень совместными проектами и пухлым инвестиционным портфелем. Сегодня он внушительный - 3 десятка проектов на общую сумму около 6 миллиардов долларов. Но и этого недостаточно.

Один из ярких примеров, как уйти от калийной зависимости - наше партнерство с КОСИК. За скромной аббревиатурой - гигант, китайская аэрокосмическая и индустриальная корпорация. 30 заводов только в Поднебесной, от космоса до станков на земле. С середины 90-ых плотно работает с МЗКТ - шасси для тяжелых ракет. Сегодня интересы от карьерной техники БелАЗа до нефтегазовой промышленности и точной оптики. Гигант приглашает белорусские компании на рынок всей Азии и сам присматривается к Белорусской космической программе.

Еще один гигант - "Джили", уже привычный белорусскому обывателю бренд заканчивает под Минском очередной завод. В мае должны стартовать пробные пуски. Идет не гладко - оттого накануне форума непростые переговоры нашего Минпрома с китайским партнером. Сроки нужно выдерживать, это требование и белорусского закона, и потребителей, которые уже в очереди за новыми белорусско-китайскими кроссоверами в хорошей комплектации, но по народной цене.

Уже завтра Пекин готовится принять главный экономический форум пятилетия по инициативе Нового шелкового пути. Ждали форум на высшем уровне и во всем мире. Столь грандиозные проекты, связывающие всю Евразию, требуют открытости и солидарности. Ее официальный Пекин готов обеспечить сполна. Мировые лидеры, сотни телекамер и тысячи журналистов, свои амбициозные проекты предложит и белорусский лидер. Кстати, именно Беларусь одной из первых в Европе, т. е. в мире, поддержала Новый шелковый путь и его проекты развития.

В рамках форума "Один пояс - один путь" Беларусь предлагает развивать транснациональные центры научных исследований и обменов. Своего рода кластеры новой экономики - как Парк высоких технологий в Минске или крупнейший инжиниринговый центр в Пекине. В белорусском предложении уже сформулирован формат кооперации: центрам должна быть гарантирована государственная поддержка - так, как это сегодня работает в Беларуси, а их межгосударственный уровень позволит преодолеть экономический сепаратизм и национальные барьеры при входе на новые рынки. Для технокластеров у Беларуси есть и научные школы, и опыт. В частности, в IT-, био- и нанотехнологиях, космосе, энергетике, включая зеленую, в агропромышленном секторе и строительстве новых промышленных гигантов под ключ. Белорусская идея, конечно, амбициозная, но именно с такими здоровыми амбициями Пекин открывает уже завтра глобальный форум Нового шелкового пути.

Еще одна идея, с которой Беларусь заявлена на форуме "Одного пояса", - цифровая безопасность в цифровую эру. С проблемами киберпреступности сегодня сталкиваются все государства планеты. От киберпаранойи на американских президентских выборах до реальных кибератак на крупнейшие банковские, платежные и даже ядерные системы и сети. Помним громкие атаки на "МастерКард" и Иранский центр управления реакторами. Беларусь в канун форума как раз начала второй масштабный этап цифровой революции. Об этом говорил Президент в ежегодном послании: от электронного правительства к электронному государству. На форуме в Пекине ожидается, что белорусский лидер анонсирует алгоритм совместной защиты стратегической информации, правительственных и коммерческих баз данных.

Безусловно, в рамках форума Беларусь будет обсуждать и двусторонние соглашения и проекты. Масштабная площадка форума - собраны ведущие страны планеты - к этому располагает. С Китаем таких новых инициатив несколько.

Во-первых, развитие китайско-белорусского индустриального парка. "Великий камень" будет вписан в зону свободной торговли со всей Поднебесной и аналогичными парками в Западной Европе. Например, с германским Дуйсбургом.

Еще из белорусских предложений: полноценное включение Беларуси в цифровой Шелковый путь и всемирную платформу электронной торговли. Чтобы знаменитый "Али-Экспресс" - гигант онлайн-покупок был не конкурентом отечественному легпрому, а легально и полновесно работал на национальную экономику, в перспективе предлагая и белорусские товары всему миру.

Наконец, в рамках форума готовятся новые соглашения Беларуси и Китая в развитии оборонной промышленности, помним образцовый старт "Полонезов", договоры в визовой и миграционной политике, следственной и экспертной работе силовиков. Сегодня это, увы, суперактуально, с каждым днем мир не становится безопаснее. А новый кризис с беженцами Евразия просто обязана предотвратить.

И это далеко не полный список. В Пекине Президенту предстоит большой пул личных встреч с мировыми лидерами. Но точную повестку пока держат в секрете - безопасность. В любом случае за два дня форума и сам Новый шелковый путь, и отношения Беларуси с Китаем, Азией и всеми вовлеченными в глобальный проект странами выйдут на качественно новый уровень. Если задуманное получится хоть отчасти, мировая экономика и общество действительно вздохнут свободнее. Как после хорошей гимнастики в китайском городском парке.