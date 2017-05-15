В Пекине Александр Лукашенко озвучил белорусские инициативы

15 Мая 2017 12:01

Процветание возможно лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии. Белорусские инициативы Президент сегодня озвучил в Пекине на главном экономическом форуме пятилетия "Один пояс и один путь".

Девиз первого пленарного заседания на высшем уровне - синергия микро- и макропроектов. Александр Лукашенко призвал использовать уникальную историческую возможность для перехода к взаимовыгодному сотрудничеству. А также подчеркнул, что мир сегодня в стадии активного развития и глобальных перемен. Изменения сопряжены с непрерывными вызовами и опасностями, среди которых терроризм, миграционный кризис, а также новые угрозы безопасности. Зачастую противоречия решаются с применением оружия. Именно поэтому так важно использовать историческую возможность для изменения модели взаимодействия между государствами.

Глава белорусского государства - особый гость форума. Беларусь - первая в Европе и одна из первых в мире поддержала и уже начала строительство Экономического пояса Шелкового пути. Вместе с Китаем у нас возводится индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, это также новая правовая база отношений, во многом образцовая для мира. Индустриальный хаб - крупнейший в Центральной и Восточной Европе. Среди новых инициатив Беларуси - синергия в сфере науки, а также информационной безопасности.

На полях саммита Александр Лукашенко провел ряд двусторонних встреч. В их числе переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальная Анкара для нашей страны - партнер давний и стратегический, также крупный инвестор в десятках совместных проектов. Переговоры о стратегическом сотрудничестве Александр Лукашенко планирует сегодня провести также с руководителями крупных китайских корпораций.