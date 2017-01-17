В основу сотрудничества Беларуси и Египта должны лечь вопросы экономики и обороны

16 Января 2017 15:00

Сегодня об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Каире с Премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом. Стороны настроены на активизацию взаимодействия в области атомной энергетики, в машиностроении и строительной отрасли. В ближайшее время межправительственная комиссия разработает дорожную карту развития всестороннего сотрудничества - это проекты, которые позволят вывести взаимодействие на новый уровень.

Шериф Исмаил, Премьер-министр Египта: "Я рад встрече с Вами, господин Президент. Я думаю, что вчерашние переговоры с главой нашего государства были очень успешными во всех отношениях. Надеемся, что Ваш визит заложит основу для более тесного сотрудничества в экономической и политической сферах. В частности, мы надеемся на развитие взаимодействия в производстве мебели, сельском хозяйстве, очистке вод. Если вы не возражаете, мы в течение двух недель создадим рабочую группу и направим ее в Беларусь для изучения возможностей сотрудничества в этих областях".

Для официального Минска Каир не только важнейший политический и экономический партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте. Нынешний визит Александра Лукашенко в Египет и встречи с его лидером создали хорошую платформу для расширения двустороннего партнерства. Сегодня главы государств провели второй раунд переговоров - сначала один на один, а после в присутствии делегаций на масштабной выставке белорусской техники. Экспозицию организовали в рамках белорусско-египетского делового форума. Главы государств договорились сделать взаимное сотрудничество более полновесным и результативным.

В белорусско-египетском бизнес-форуме принимают участие около 500 компаний. На открытии делового конгресса выступили и президенты двух стран. Участники этого мероприятия сегодня заключили контракты на десятки миллионов долларов. В частности, Минский тракторный завод подписал договор на 20 миллионов долларов о поставке техники в Египет. МАЗ ведет переговоры об открытии сборочного производства уже до конца этого года. Подробнее о результатах белорусско-египетского делового форума - в наших следующих выпусках.