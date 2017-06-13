В Минске прошло заседание Совета министров обороны стран ОДКБ

13 Июня 2017 21:02

Сегодня Минск стал площадкой масштабного диалога о вопросах укрепления глобальной безопасности. В белорусской столице прошло заседание Совета министров обороны стран ОДКБ. Участие в нем принял и Президент. Встреча прошла в преддверии двух важных дат в истории Организации: 25 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 15 лет с момента образования ОДКБ. Впрочем, повестка была не столько праздничной, сколько предметной и нацеленной на поддержание стабильности в зонах ответственности ОДКБ. Мировая обстановка диктует условия - объединить усилия и вместе противостоять новым вызовам и угрозам. В числе их - вооруженные конфликты, терроризм, наркотрафик, кибератаки и гибридные формы агрессии. Беларусь председательствует в Организации и выступает за скорейшее оснащение Коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения и военной техники, за расширение взаимодействия в рамках Организации, а также проведение новых масштабных учений. Подробности встречи на высшем уровне у Андрея Кривошеева.

Юбилейный год существования Организация Договора о коллективной безопасности - а это евразийская шестерка: Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан - встречает в хорошей форме. Как в прямом, так и в переносном смысле. Коллективные силы оперативного реагирования, а это лучшие национальные подразделения, действуют слаженно. Нормативная база готова. Приоритеты расставлены. Несколько омрачает юбилей медлительность в снабжении - новейшее вооружение с проволочками доходит до КСОР - и неспокойная военно-политическая обстановка в Евразии. На западе с помпой размещают дополнительные контингенты НАТО, на юго-востоке - активизация сетевого террора, экстремистов, наркоторговцев и преступных синдикатов всех мастей. Т.е. спокойно отметить юбилей союзникам по ОДКБ не дадут, но участники Договора и Беларусь как председатель сделают все возможное, чтобы стабильность и безопасность остались нашим главным завоеванием. Сохранить свое - чужого не надо - с таким месседжем сегодня Президент Беларуси обратился к руководству ОДКБ и министрам обороны стран-участниц.

Хорошую форму ОДКБ признают в мире. ООН и ОБСЕ - откровенно, коллеги из НАТО - косвенно, считаясь с военно-политическим весом Организации там, где интересы пересекаются. Безусловно, хватает и критики. Как любая реинтеграция на постсоветском пространстве, коллективная безопасность - читай, суверенитет и защита собственных интересов своими, а не чужими руками - нравится далеко не всем.

Договору предрекали крах после невмешательства в революционном Кыргызстане и при обострении в Нагорном Карабахе. Преждевременно хоронили в 2015, когда замедлилось снабжение совместной группировки новейшими образцами вооружений.

Критики Договора приумолкли лишь в конце 2016. Новый импульс КСОР и ОДКБ в целом обеспечило белорусское председательство.

Четыре важнейшие инициативы официального Минска: упор на практику, кризисное реагирование в ежедневном режиме, а не когда уже сгорела хата. Плюс новое качество учений - оперативно-стратегические, когда отрабатывают и в поле, и в штабе. Намечены на осень. Наконец, возобновление поставок для общей группировки современных и совместимых вооружений. В этом вопросе скупой платит дважды, а то и трижды с учетом хрупкости современного мира, уверены в Беларуси. И готовы увеличивать свой вклад в безопасность на континенте.

Запрос на приоритетное оснащение КСОР - вовсе не признак милитаризма Беларуси и участников Договора, а реакция на действия "коллег" из НАТО и активизацию террористов и экстремистов по всему периметру ОДКБ и даже внутри Организации. Помним взрывы в питерской подземке. Безотказное еще советское оружие после модернизации - хорошо, но мало.

Особенно когда у наших западных рубежей тайком размещают ударные беспилотники, а арсенал террора почти ежедневно пополняется то грузовиками-убийцами, то химическим оружием. А еще "гибридный" характер современных агрессий - через экономику, внутреннюю политику, медиа- и киберпространство. Нужна адекватная реакция, и Беларусь как председатель ее предлагает.

Создавая новое, Беларусь укрепляет уже действующие системы безопасности. Например, совместные с Россией масштабные учения "Запад". Их еще до начала обильно критикуют "европейские партнеры", при этом с помпой размещают дополнительные контингенты НАТО у наших союзных границ. Да, западные аналитики уверяют: это не угроза для Беларуси и ОДКБ. Это жест сугубо показной, чтобы успокоить элиты Польши и Прибалтики, но не реагировать на подобные жесты в современном мире просто нельзя.

Питер В. Шульц, доктор политических наук, профессор факультета политологии Геттингенского университета (Германия): "Эти подразделения не представляют никакой реальной угрозы ни для России, ни для Беларуси. Они размещены в Прибалтике лишь для одной мизерной цели - чтобы сказать: "Смотрите, мы демонстрируем вам заботу НАТО. Поэтому мы разместим у вас на границе пару ребят в американской униформе, еще пару ребят в форме бундесвера”. Это козырь сугубо для внутренней политики Польши и прибалтийских государств. Эти 4 - 4,5 тысячи солдат не в состоянии хоть как-то изменить расклад сил в регионе".

Это просто игра на публику. Неудачная игра, поскольку для ее обоснования они провоцируют национализм и антироссийские настроения. Плодят все больше страхов в отношении России.

Опасные игры на нервах вынуждают Беларусь и ОДКБ действовать прозрачно, но решительно, чтобы у "потенциальных соперников" (как назвал их сегодня Президент) даже мысли не закралось, что играть можно не по правилам и хоть что-то доказывать не силой слова, а силой в натовской униформе.

Не должно быть сомнений у партнеров и в боеготовности Коллективных сил оперативного реагирования. 22 тысячи самых профессиональных и мобильных военнослужащих из шести стран Договора. Сформированы в 2009-м. Кстати, в разы быстрее, чем аналогичные контингенты НАТО и Евросоюза. Причем КСОР - это не только традиционные десантники. Это спецназ, группы антитеррора, спецслужб, МЧС на случай техногенных и природных катастроф, а с недавних пор еще и специалисты по ликвидации наркотрафика. По сути элита всего силового блока, обученная к мгновенной реакции в любых условиях: от болот Полесья до гор Северного Кавказа и Таджикистана. Если союзникам необходимо, Беларусь и в формате КСОР готова подставить плечо, заверяет Президент.

Легкость взаимодействия с Беларусью особо подчеркивает новый генсек ОДКБ. Организация разделяет приоритеты и инициативы Беларуси для коллективной безопасности.

Реальное наполнение белорусских инициатив для ОДКБ сегодня обсудили на заседании Совета министров обороны Организации в Минске. Важнейший итог - согласование плана учений, сборов и конференций на ближайшие полтора года. Как и предлагала Беларусь, они будут проводиться по единому замыслу и в оперативно-стратегическом формате, причем совместно с миротворцами и авиацией.

Юрий Хачатуров, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности: "Что касается этого года, то подобные учения пройдут в октябре на территории Армении, Казахстана и России. В отличие от прошлых лет они проводятся по единому замыслу на общем оперативно-стратегическом фоне".

Двойной юбилей ОДКБ - четверть века подписанию Договора и 15 лет как на его основе реально заработала Организация - не расслабляет страны-участницы, уверены эксперты. Слишком жесткая ситуация в мире и регионе - не до пышных юбилеев. Плюс все инициативы Беларуси как председателя не праздничные, а напряженно-рабочие, как армейские будни.