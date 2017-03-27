В Минске прошло совещание о республиканской системе мониторинга общественной безопасности

28 Марта 2017 07:00

Доклад о новой интегральной системе заслушал Президент Александр Лукашенко. Разрозненные сети наблюдения планируется объединить. В результате правоохранители получат платформу, позволяющую автоматически (в режиме реального времени) анализировать ситуацию в разных уголках страны и мгновенно информировать о происходящем. Подобные системы действуют во многих странах, и они доказали свою эффективность. Александр Лукашенко поручил доложить, какие затраты потребуются со стороны государства для запуска такого проекта, а также дополнительно проработать ряд аспектов, связанных с практической его реализацией и дальнейшей эксплуатацией данной системы.

По итогам совещания принято решение создать в Беларуси республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. В Беларуси более шести с половиной тысяч объектов оборудованы комплексами видеонаблюдения. Планируется, что информация будет аккумулироваться в едином центре. Туда будут поступать данные с локальных систем видеонаблюдения, а также сигналы специальных детекторов, датчиков дыма, пламени, взрывчатых веществ и тепловизоров. В состав системы мониторинга войдет программная платформа и каналы связи.