В Минске открылась ежегодная выставка "СМИ в Беларуси"

3 Мая 2017 21:00

Приветствие участникам, гостям и организаторам масштабного форума направил Президент Александр Лукашенко.

"Это масштабное событие имеет в нашей стране большой общественный резонанс. Ежегодная демонстрация возможностей национальных средств массовой информации убедительно свидетельствует об их значительном потенциале" - говорится в приветствии.

Выставка давно стала событием международным. Кроме белорусских, здесь представлены СМИ России, Болгарии, Турции, Литвы, Индии, Германии и Грузии. Почетный гость в этом году Китай. Кстати, гости из Поднебесной уже успели проехать и несколько сотен километров по нашей стране в рамках пресс-тура. Программа форума насыщенная - презентации, мастер-классы, дискуссии. Главный посыл и, пожалуй, основной приоритет в работе СМИ - информационная безопасность. И конечно, нынешнее мероприятие - отличная возможность для журналистов, редакторов, создателей интернет-порталов обменяться опытом и узнать новинки, которые возникают в информационном пространстве. В рамках форума подвели и итоги ежегодного конкурса "Золотое перо". Лауреатами в этом году стали 17 корреспондентов. Отрадно, что среди награжденных и наши коллеги.

Все подробности - в репортаже Натальи Тарасюк.

"Нам доверяют!" Именно под таким девизом в этом году проходит выставка, и на своем примере отношение к читателю и зрителю демонстрируют более 400 печатных изданий, теле-, радиопрограмм и каналов. Помимо хозяйки выставки - Беларуси - свое печатное слово и телевизионный контент представили СМИ из десятка стран.

Почетный гость в этом году Китай. Журналисты из Поднебесной еще в понедельник отправились в полноценный пресс-тур по предприятиям нашей страны. Написать китайские коллеги смогут и о машиностроении, и на аграрную тему, и о ИТ. Кроме предприятий, журналисты из Китая обязательно напишут в газетах и журналах, а также покажут по телевидению белорусские мемориалы и памятники.

На выставке день рождения отмечают сразу несколько печатных изданий. Вековой рубеж в 2017 перешагнет "Аршанская газета". А вот сто лет уже исполнилось газетам "Полацкі веснік" и "Гомельская правда".

Кроме того, прямо здесь можно было подписаться на журналы или газеты, а заодно стать участником благотворительного проекта.

Профессионализму и ответственности СМИ в меняющемся мире была посвящена первая дискуссия в конференц-зале. Ведь информационное пространство только нашей страны - это более 1600 печатных изданий, 75 теле- и радиопрограмм и каналов, порядка одного десятка информагентств.

Основной упор мы сделали на детей, потому что дети наше будущее и наука - это тоже наше будущее. На нашей площадке выступали дети-вундеркинды. Самому младшему было пять лет.

"СМИ в Беларуси" не только расскажут о себе, но и подведут профессиональные итоги. Уже были названы победители нескольких конкурсов. Среди них и те, кто в этом году получил "Золотое перо". Награды от Союза журналистов удостоилась заместитель директора Агентства теленовостей Виктория Сенкевич.

Гости выставки смогут не только подписаться на журнал или газету либо взять автограф у телеведущих, но и пройти кастинг, квесты, попасть на консультацию к врачам – авторам медицинских изданий, получить юридическую помощь благодаря тематическим рубрикам в СМИ.

Свои проекты презентуют и студенты Института журналистики БГУ. Оценить масштабы стендов, которые разместились на площади более, чем в одну тысячу квадратных метров в БелЭкспо, можно будет вплоть до 6 мая.