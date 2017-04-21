26 Апреля 2017 07:01

Сегодня исполняется 31 год со дня самой страшной катастрофы в истории атомной энергетики. В мероприятиях к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС примет участие Президент Беларуси.

Сегодня Глава государства Александр Лукашенко вместе с украинским коллегой Петром Порошенко посетят атомную станцию и ближайшие объекты. Основное внимание уделят работам по поддержанию радиационной безопасности, что, безусловно, в интересах жителей обеих стран. Лидеры ознакомятся со строительством нового саркофага и хранением отработанного ядерного топлива, почтут память ликвидаторов и пострадавших во время аварии. Последствия катастрофы затронули многие страны Европы. Но больше всего пострадали Украина и Беларусь, в особенности Гомельская область. Всего же в зоне загрязнения оказалось более двух с половиной тысяч населенных пунктов нашей страны.

Сегодня же Александр Лукашенко и Петр Порошенко проведут переговоры на территории Беларуси. Главы государств обсудят двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также политическое взаимодействие, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.