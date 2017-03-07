8 Марта 2017 09:02

В канун 8 Марта Александр Лукашенко вручил белорускам государственные награды, а отдельных представителей силовых структур повысил в звании. Торжественную встречу приурочили сразу к двум праздникам – Дню защитников Отечества и Восьмому марта. Во Дворце Независимости и офицеры, и те, ради кого они несут службу, – прекрасная половина белорусского общества.

Многие из этих женщин успешно совмещают воспитание детей, профессиональную и общественную деятельность. Слова особой признательности Александр Лукашенко адресовал многодетным матерям. Более 20 женщин наградили орденом Матери. Также прекрасным представительницам самых различных сфер вручили ордена и медали Франциска Скорины, медали "За трудовые заслуги". Присвоены и почетные звания Республики Беларусь. Александр Лукашенко подчеркнул: истинная гармония создается только совместными усилиями мужчины и женщины. Что же касается сильной половины участников церемонии, погоны генерал-майоров получили 9 представителей силовых структур.

Приглашенных ожидали еще два приятных сюрприза: экскурсия по Дворцу Независимости и торжественный прием с участием Главы государства.