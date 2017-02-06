В госаппарате Беларуси необходимо непрерывное кадровое обновление

6 Февраля 2017 12:00

Об этом сегодня Александр Лукашенко заявил на совещании, где рассматривалась работа Администрации Президента. Именно эта структура должна быть в авангарде модернизации государственного аппарата. Чуть более месяца назад, при назначении руководства Администрации, белорусский лидер поставил задачу реформировать этот орган власти, чтобы повысить эффективность работы, в том числе и с обращениями граждан.

Подробности совещания у Президента - в нашем следующем выпуске.