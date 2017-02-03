В Большом разговоре с Президентом затронули весь спектр вопросов: от внешнеполитических до экономических и социальных

4 Февраля 2017 09:00

Откровенно и открыто на все темы и самые острые вопросы. Глава государства накануне встретился с представителями общественности и средств массовой информации - белорусских и зарубежных.

В Большом разговоре с Президентом, который длился рекордные 7 часов 20 минут, приняли участие полсотни журналистов, представляющих государственные и негосударственные СМИ, а также около ста экспертов. Был затронут весь спектр вопросов, волнующих общество, - от внешнеполитических до экономических и социальных. Один из основных - рост зарплат и пенсий в Беларуси. Как отметил Александр Лукашенко, они могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики. Глава государства подчеркнул, что получать больше будем тогда, когда произведем больше и качественнее, а после продадим по более высокой цене.

Блок вопросов касался положения дел в белорусско-российских отношениях. Что происходит между Минском и Москвой? В последнее время накопился ряд нерешенных проблем.

Еще одна тема - введение Россией пограничной зоны на рубежах с Беларусью. Как отметил Александр Лукашенко, это является чисто политическим выпадом. В свое время наша страна неоднократно принимала решение не закрывать границу с Россией, несмотря на различные внешние факторы. Президент подчеркнул, безвизовый въезд в Беларусь никак не отразится на национальной безопасности России. Таможенный и пограничный контроль иностранцев мы отменять не намерены.

В рамках масштабного диалога обсуждались и другие актуальные темы: итоги социально-экономического развития страны за прошлый год, проблематика смертной казни, обстановка в сфере безопасности, туристический потенциал государства, строительство БелАЭС и многие другие.