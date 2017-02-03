В Большом разговоре с Президентом примут участие около полусотни журналистов

3 Февраля 2017 09:00

В Большом разговоре с Президентом участие примут около полусотни журналистов и еще сотня экспертов. Задать вопрос может абсолютно каждый еще в течение часа. Для этого необходимо заполнить форму на сайте belta.by или в соцсетях агентства.

Все подробности предстоящей встречи узнаем прямо сейчас у Илоны Красутской.

Журналисты не называли локацию дискуссионной площадки, но заметно, что это не Дворец Независимости. Прописка открытого диалога - все тот же проспект Победителей, но здание выставочного комплекса "Белэкспо". Впрочем, нова не только локация, но главное - формат встречи. Это Большой разговор с Президентом. Откровенная беседа без каких бы то ни было рамок, нет вопросов под табу и закрытых тем - все это личная инициатива Главы государства.

Ведь Александр Лукашенко не приверженец протокольного формата пресс-конференций. Журналисты прекрасно знают: такие встречи, а еще коммуникабельность и предельная откровенность белорусского Президента - гарантия громких заголовков. Нет ограничений ни во времени, ни в количестве вопросов. Говоря простым языком, секретов нет: это подтверждает и тот факт, что вся дискуссия будет вестись в прямом эфире. Участники - формально более 100 человек: журналисты, эксперты, - а фактически миллионы - вся страна. Ведь подключиться к дискуссии, адресовать вопрос Президенту может абсолютно каждый! Такая возможность еще не упущена! Для этого достаточно зайти на сайт Белорусского телеграфного агентства или в соцсети БелТА и спросить о чем угодно.

На площадку большой дискуссии активно прибывают гости. У всех, безусловно, большие ожидания. Согласитесь, формат очень интригует. Итак, меньше часа остается до прибытия Главы государства и начала прямого эфира. Понятно, пятница, рабочий день, и если не удастся присоединиться к диалогу совсем скоро, а любопытство берет верх: вдруг именно на ваш вопрос ответил Глава государства, - можно будет узнать и вечером. Телеверсию встречи покажут все белорусские телеканалы.