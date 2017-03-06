В Большом презентуют 8 проектов, которые выдвинуты на соискание Госпремии за 2016

6 Марта 2017 21:01

Лучшие работы и достижения в области литературы, искусства и архитектуры за 2016 год сегодня были представлены Президенту. Глава государства продолжил знакомство с номинантами на соискание Госпремий. На прошлой неделе Александр Лукашенко детально изучил разработки в области науки и техники. Сегодня же в Большом театре прошел душевный разговор с представителями культуры и искусства. Всего же на соискание Госпремий в этих областях выдвинуто 8 работ. Те, кто поистине оставил заметный, точнее, неоценимый вклад в жизни страны. Белорусы, благодаря которым страна развивается и обогащается культурно и духовно. Высокое признание получат самые талантливые. Оценить возможности каждого удалось воочию. На сцене Большого прошел концерт-презентация. Кто в списке номинантов? Подробнее Наталья Бреус.

На прошлой неделе шла речь о тех, кто внедряет инновации в жизнь - о претендентах на Госпремию в области науки и техники. Ноу-хау в культуре тоже дорогого стоит. Сегодня разговор о тех, кто приумножает духовное богатство белорусов. Было вполне логичным, что представление работ, выдвинутых на соискание Государственных премий, прошло именно на площадке Театра оперы и балета.

Большой принимает высоких гостей. Это не просто презентация, а торжественный вечер. Атмосфера обязывает - смокинги и платья в пол, в оперном специальный дресс-код. Собрался настоящий творческий бомонд.

Атмосфера располагает к рассуждениям о высоком. И о том, кто заслуживает Государственной премии в культурной сфере. Как определить самых достойных? О критериях говорим с министром культуры.

Новейшая история Большого началась в 2009, когда была завершена масштабная реконструкция. С тех пор театр имеет уникальный репертуар - 50 премьерных постановок за это время. Это было поручением Президента - довести до ума символ национальной культуры, построенный еще в 30-х годах прошлого века по замыслу Лангбарда. По статистике, это сегодня самый посещаемый театр в стране. Не жалеют, что оперу и балет объединили в одно. Об этом говорят по приезде с Президентом.

На площадке Большого театра презентуют 8 проектов, которые выдвинуты на соискание Госпремии за 2016. Она присуждается за заметные достижения в культуре. Последнее слово за Президентом. К каждой работе - пристальное внимание. Творческая среда полна конкуренции. Неслучайно Александр Лукашенко лично знакомится с каждым номинантом. Хочется, чтоб все было заслуженно и по-честному. Об этом разговор с Борисом Крепаком. Он создал серию альбомов и книг о деятелях культуры. Мало знаем о том, чем сегодня можем гордиться, сетует Президент.

Один из номинантов на Госпремию - как раз коллектив оперного спектакля "Седая легенда" Короткевича. Классика. Вторую жизнь опера получила с подачи композитора и народного артиста Дмитрия Смольского. Именно этой постановкой в 2012 Большой открыл юбилейный 80-й сезон. Исполнительница партии Ирины - народная артистка Беларуси Анастасия Москвина. Исполнила в опере поистине народную роль. Статной обладательнице сопрано привычнее петь на итальянском. Но не в этот раз. Национальная опера зазвучала на белорусском языке.

Масштабная постановка режиссера Михаила Панджавидзе. Обращает интерес к истории и культуре народа. В опере задействован весь состав хора, на главных партиях заслуженные и народные.

Получился белорусский экшен - такого в театре еще не было. Участвуют даже каскадеры - 25 спортсменов Белорусской федерации шотокан каратэ-до пригласили для батальных сцен. Декорации весом в тонну.

Художник не просто реконструировал ВКЛ начала XVII века - буквально оживил историю. Использована вся сценическая машинерия. Венчает сценографию 19-метровый мост над сценой. Придает фундаментальности. Вдохновлялся белорусскими замками - Мирским, Несвижским, Ружанским.

К присуждению Госпремии рекомендованы работы композитора Владимира Кондрусевича. С его подачи постановка звучит. Написать первый национальный мюзикл его вдохновила монета. 10 лет назад в руки музыканта попал денежный знак, выпущенный к 600-летию Софьи Гольшанской. Полная интриг и крутых поворотов история жизни королевы польской впечатлила композитора.

Несколько сезонов разыскивал талантливого либреттиста. Лучший вариант сюжета постановки предложила известный белорусский режиссер Елена Турова. Премьеру решено было давать на сцене Музыкального театра, в репертуаре которого с успехом идут спектакли Кондрусевича. О том, что хорошего сценариста днем с огнем не сыщешь, беседуют с Главой государства.

В кино с головой окунулся еще полвека назад Анатолий Алай. Известный документалист, работает на “Беларусьфильме”. За ним победы в многочисленных международных конкурсах.

Опаленное войной детство, потеря отца, стремление понять природу человека на войне - все это в его фильмах. Цикл документальных картин о Великой Отечественной среди соискателей Госпремии.

Зачастую именно культура чувствует себя обделенной - мол, финансируется по остаточному принципу. Профильный министр говорит: любые средства нужно использовать по максимуму.

За создание мемориалов и скульптурных групп пограничной тематики в период с 2004 по 2011 год на соискание Госпремии выдвинут творческий коллектив в составе скульптора Геннадия Буралкина, скульптора-архитектора Валентина Занковича и архитектора Сталина Федченко.

Когда появится новая книжка? Этот вопрос задают внуки автору стихов и рассказов для детей Михаилу Позднякову. Так по-простому, через сказки учит автор любить родную землю.

Внимания заслуживает и работа творческого коллектива филармонии. В одном из спектаклей - возрождение утраченных аудиозаписей знаменитых "Песняров" Мулявина.

Атмосфера общения получилась душевной. Уже после презентации номинантов на сцене Большого состоялся концерт-презентация. Как говорится, лучше один раз увидеть. Среди зрителей был и Президент. Выступить смогли все, кто претендует на высокое звание. Программа включает музыкальные номера из произведений, авторы и исполнители которых выдвинуты на Госпремию в области литературы, искусства и архитектуры. По словам Главы государства, найдется возможность поощрить каждого соискателя Госпремии. Ведь эти люди - золотой фонд нации.

Их труд - это то, что, как говорится, руками не потрогаешь. Но именно благодаря творчеству этих людей о Беларуси знают далеко за ее пределами. Это своеобразная дипломатия искусства. Из восьми номинантов Госпремию получат, конечно, не все - таковы правила. Но высокой награды достоин абсолютно каждый. Уже сегодня Беларуси и белорусам есть кем гордиться. Люди творческие делают то, что порой не менее важно достижений в науке, промышленности, экономике, и то, что, пожалуй, невозможно оценить - они объединяют всех нас духовно. А именно духовные ценности - это самый крепкий фундамент национальной культуры и развития общества.