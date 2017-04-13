В Бишкеке начинается саммит ЕАЭС

Лидеры евразийской пятерки планируют обсудить основные направления деятельности союза и наметить ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы. Особое внимание - контактам с третьими странами. По итогам ожидается подписание серии международных документов.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане: "Мы для этого ЕАЭС и создавали, чтобы облегчить работу нашим субъектам хозяйствования. И передвижение капитала и рабочей силы, и создание совместных производств на неких льготных условиях, и возможность использования общего экономического пространства с выходом продукции на рынках стран ЕАЭС - это очень перспективно. Это в будущем даст свой эффект".

Сегодня в Бишкеке Президент Беларуси примет участие и в неформальном саммите ОДКБ. Лидеры шести стран обсудят актуальные вызовы и угрозы, а также пути совместной борьбы с ними.